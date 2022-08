Governo está também a estudar a possibilidade de adquirir o antiviral Tecovirimat.

Mais de 380 pessoas foram vacinadas contra a varíola dos macacos no Luxemburgo

Ana TOMÁS Além da vacinação, o Governo está também a estudar a possibilidade de adquirir, com os outros Estados-membros da UE, o antiviral Tecovirimat.

O Luxemburgo já vacinou 384 pessoas contra a varíola dos macacos, também conhecido como Monkeypox, desde que a campanha vacinal arrancou, a 16 de agosto.

O número foi avançado por Paulette Lenert, esta quarta-feira, numa resposta parlamentar. "A vacinação começou a 16 de agosto e 384 pessoas foram vacinadas até 26 de agosto. A vacinação está a ser realizada de acordo com as recomendações do Conselho Superior para as Doenças Infecciosas", explicou a ministra da Saúde na resposta às questões dos deputados do Déi Gréng, Marc Hansen e Josée Lorsché.

Paulette Lenert reafirmou ainda que o Luxemburgo tem um stock de 1.400 doses de vacina Jynneos - adquiridas ao abrigo do programa europeu HERA - e 200 doses de vacina Imvanex.

Um reforço de stock do HERA está previsto para dezembro, mas "o número de doses disponíveis para esta segunda entrega ainda não é conhecid0", acrescentou a ministra.

Varíola dos macacos. As grandes perguntas que ainda permanecem O vírus da varíola dos macacos (ou Monkeypox) gerou um surto em países fora de África, onde o vírus é endémico. Algumas especificidades da atual epidemia geram novas questões.

Encomenda de antiviral em análise

Paulette Lenert também foi questionada sobre se o Luxemburgo vai administrar o antiviral Tecovirimat aos doentes com varíola dos macacos. O medicamento está indicado para o tratamento de infetados com risco de desenvolverem formas graves da doença.

Na resposta, a ministra adiantou que o país "está em discussão com o HERA para um contrato conjunto com outros Estados-membros" da União Europeia, no que respeita à aquisição do fármaco.

Colaboração com organizações da sociedade civil

A par do tratamento com medicamentos e da campanha vacinal, a Organização Mundial da Saúde chamou esta semana a atenção para a importância de medidas de contenção da propagação do vírus que passam pela prevenção na comunidade e que incluem parcerias com organizações da sociedade civil.

Monkeypox. Há "sinais encorajadores" vindos de países como Portugal OMS diz que a Europa "está a ir na direção certa" e dá Portugal como exemplo dessa tendência positiva.

Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, citou Portugal como exemplo, onde "na ausência de uma verdadeira campanha de vacinação, se conseguiu abrandar o aumento dos casos através de mudanças de comportamento e envolvimento da comunidade". As parcerias entre entidades governamentais e grupos ativistas ajudaram, segundo o responsável, a manter o crescimento dos casos sob controlo.



Paulette Lenert também foi questionada pelos deputados d'Os Verdes sobre se existe colaboração entre o Ministério da Saúde e as associações e serviços de educação sexual para "otimizar o fluxo de informação" sobre a varíola dos macacos, na sensibilização da comunidade e dos grupos considerados de risco para a doença.

A governante assinalou que tem existido uma consulta entre o Ministério da Saúde e o grupo de trabalho LGBTIQ+ do "Comité de Monitorização da SIDA, Hepatite Infecciosa e Doenças Sexualmente Transmissíveis", no sentido de desenvolver a comunicação sobre o vírus. "Em paralelo, o Ministério da Saúde também está em contacto com o HIV Berodung, a Rosa Lëtzebuerg e a Cigale, a fim de para alinhar o trabalho de sensibilização para a varíola dos macacos entre as populações em risco", rematou.

