Mais de 300 alunos do Luxemburgo aprendem a lutar contra o sexismo

A terceira edição do "Rock de Rack", iniciativa dirigida aos estudantes do ensino secundário para promover a igualdade de género, decorre hoje e amanhã no Kinepolis de Kirchberg.

Redação A terceira edição do "Rock de Rack", iniciativa dirigida aos estudantes do ensino secundário para promover a igualdade de género, decorre hoje e amanhã no Kinepolis de Kirchberg.

Mais de 350 estudantes e professores de 14 escolas secundárias do Luxemburgo participam, hoje e amanhã, em várias atividades lúdicas e educativas de sensibilização para a igualdade de género e contra o sexismo, o tema da edição deste ano do "Rock de Rack".

A terceira edição deste festival para a igualdade, dirigido aos estudantes do ensino secundário, decorre até esta sexta-feira, no Kinepolis de Kirchberg, e tem como tema central a luta contra o sexismo. O objetivo é sensibilizar os jovens para esta questão, através de diferentes workshops e atividades que abordam a sua multidimensionalidade.

Os alunos foram recebidos, esta quinta-feira, pela ministra para a Igualdade entre Mulheres e Homens (MEGA), Taina Bofferding, que lembrou que "o sexismo é um fenómeno omnipresente na nossa sociedade que afeta todas as esferas da vida, a começar pela escola, o local de trabalho, as atividades de lazer, os meios de comunicação e a publicidade, até à tomada de decisões políticas e económicas".

"O sexismo é contrário a uma sociedade igualitária porque denigre, discrimina e categoriza a nossa sociedade com base em estereótipos de género muitas vezes arbitrários e absurdos."

É por isso, segundo explica a ministra, que o "Rock de Rack" deste ano "coloca um ênfase especial" na luta contra ele.



Em iniciativas organizadas pela Universidade do Luxemburgo, o Fonds National de Recherche, a Make it ASBL, o Centre National de L'audiovisuel, a École du Théâtre, a Graffiti ASBL, o Scienteens Lab, o MEGA e o LISER, o tema é tratado de uma forma lúdica e criativa.

A tarde de hoje, por exemplo, é marcada pela projeção do filme "Misbehaviour", seguido de um debate, o "Rock de Krees", que pretende dar aos jovens a oportunidade de trocar opiniões e perspetivas sobre a igualdade de género no Luxemburgo.









