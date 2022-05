Os alunos do secundário geral (técnico) estão em maior número do que os do ensino clássico.

Ensino

Mais de 3.500 alunos começam hoje os exames finais do secundário

Susy MARTINS Os alunos do secundário geral (técnico) estão em maior número do que os do ensino clássico.

Mais de 3.500 alunos estão inscritos para os exames finais do ensino secundário, que começam esta terça-feira no Luxemburgo. No total, estão inscritos 3.557 estudantes, e mais de metade – 56,5% – são raparigas.

Os alunos do chamado secundário geral (técnico) estão em maior número do que os do ensino clássico, com 1.936 contra 1.600.

Além destes, vão a exame 21 estudantes que frequentaram as aulas em horário pós-laboral. As provas escritas, orais ou práticas serão avaliadas pelos 1.458 membros das 236 comissões de exame.

Novos cursos nos liceus a partir do próximo ano letivo 2022/23

O Ministério da Educação anunciou recentemente novos cursos no secundário e centros de formação já para o próximo ano letivo, 2022/23.

Nos liceus as novidades são o curso de "Empreendedorismo, finanças e marketing" (secção N) e de luxemburguês (secção A) para o secundário clássico.

Na formação profissional, haverá cursos de aptidão de "Educação" e "Eletrotecnologias", e diplomas técnicos de "Turismo e comunicação" e "Horticultura paisagista".

Atualmente são oferecidos mais de 180 cursos no ensino secundário, na formação profissional e como certificado de técnico superior (BTS).

