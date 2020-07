Os especialistas de 32 países pedem à OMS que reveja as diretivas de proteção e segurança, afirmando que o novo coronavírus também é transmissível por gotas mais pequenas que permanecem no ar.

Mais de 200 cientistas alertam que a covid-19 pode transmitir-se pelo ar

Ainda antes de publicarem os resultados finais da pesquisa que sustenta que o novo coronavírus é transmissível pelo ar , os 239 especialistas que participaram na investigação enviaram uma carta aberta à Organização Mundial de Saúde (OMS) em que pedem que a agência das Nações Unidas reveja as recomendações adoptados pela generalidade dos países para evitar a propagação do vírus.

Entre as várias propostas, destacam-se, por exemplo, a obrigatoriedade de máscaras em ambientes fechados, mesmo que as distâncias de segurança estejam devidamente asseguradas, e a adopção de sistemas de ventilação que permitam minimizar a circulação de ar. Mesmo o tipo de proteção usada pelos profissionais de saúde poderá ser revisto. Dos supermercados, aos restaurantes, passando pelas escolas, lares, transportes ao comércio o ar terá de ser filtrado com mais rigor.

Segundo os especialistas que têm marcado para esta semana o lançamento do estudo na revista Clinical Infectious Diseases, a OMS “não está em sintonia com a ciência”. Em entrevista ao The New York Times, os peritos sustentam que o novo coronavírus é transmitido pelo ar e pode infetar pessoas quando inalado. Deitam por terra a ideia de que o vírus só se transmite através de gotículas provenientes do nariz e da boca resultantes de tosse, espirros ou simplesmente da fala e garantem que o novo coronavírus pode infetar atravºes de partículas mais pequenas que ficam suspensas no ar.

Apresentada noutras ocasiões, a teoria levanta dúvidas entre a comunidade científica. Do lado da Organização Mundial de Saúde, a líder técnica de controlo da infeção, Benedetta Allegranzi, sustenta que as provas da propagação do vírus por via aérea ainda não são convincentes. “Em especial nos últimos meses, temos afirmado várias vezes que a transmissão por via aérea é possível mas não há provas sólidas nem irrefutáveis”.

