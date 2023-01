Petição quer uma comissão de inquérito à gestão da pandemia de covid-19.

Covid-19

Mais de 2500 pessoas já assinaram petição que quer esclarecer efeitos da vacina

Diana ALVES Petição quer uma comissão de inquérito à gestão da pandemia de covid-19.

Atualizada.



Em apenas alguns dias, mais de 2.500 pessoas assinaram uma petição pública que pede uma comissão de inquérito à gestão da pandemia de covid-19. Um dos pontos na mira do autor da iniciativa é a vacina contra o coronavírus.



Disponível na segunda-feira no site petitions.lu, no domingo, ao início da tarde, a petição já totalizava mais de 2.500 assinaturas. A iniciativa é de Amar Goudjil, que defende a abertura de uma “comissão de inquérito pluridisciplinar e independente à realidade sanitária, estatística, científica e política durante o período de covid-19 no Luxemburgo”.

Um dos aspetos que Amar Goudjil gostaria de ver investigados diz respeito aos efeitos indesejáveis e secundários provocados pela vacina contra a doença.





*Notícia atualizada às 17h17 com o número mais recente de assinaturas.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.