Mais de 14 mil crianças foram infetadas no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Proporção de crianças infetadas aumentou em cerca de um terço desde janeiro de 2021, revela o relatório anual do Provedor das Crianças e dos Jovens.

Até 19 de setembro deste ano, 14.147 crianças tinham sido infetadas com covid-19 no Luxemburgo, sendo que 57% dos casos ocorreram em ambiente familiar. Os números foram revelados no relatório anual do Provedor das Crianças e dos Jovens (OKAJU, no acrónimo em luxemburguês), que foi divulgado esta terça-feira no âmbito do Dia Internacional dos Direitos das Crianças, que é assinalado no dia 20 de novembro.

Ainda segundo o relatório, a proporção de crianças infetadas aumentou em cerca de um terço desde janeiro de 2021. Neste contexto, o Provedor Charel Schmit refere no relatório que "cabe a cada um de nós proteger as crianças", já que as com menos de 12 anos são as que correm maior risco, por não poderem ser vacinadas.

Como seria de esperar, o relatório de 2021 é dedicado ao tema da covid-19 nos mais pequenos. Uma das principais conclusões revela que "o aparecimento deste vírus teve efeitos particularmente intrusivos e incisivos sobre o bem-estar e os direitos da criança".

Na área da saúde, o relatório refere que a crise e as medidas sanitárias têm acentuado os problemas de saúde mental de crianças e jovens, e que "há uma necessidade urgente de agir".

No que respeita à educação, o estudo contabilizou entre outubro de 2020 e igual período de 2021 cerca de 93 mil crianças em quarentena mais restrita (39.480 deles eram alunos) e outras 100.500 crianças em quarentena menos estrita (41.474 eram alunos).

Entre as recomendações do relatório, o Provedor propõe medidas específicas de apoio aos alunos desfavorecidos e vulneráveis, os mais afetados pelos impactos ligados à crise e às medidas sanitárias. Charel Schmit sugere ainda que todas as soluções tecnológicas existentes devem ser utilizadas para garantir o acesso contínuo das crianças à educação. Ainda segundo o documento, entre 1 de novembro de 2020 e 31 de outubro de 2021, o serviço de mediação recebeu 1.121 pedidos de informações ou consultas por telefone. Entre as reclamações individuais, foram abertos 102 novos processos no espaço de um ano.

