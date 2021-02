Mais de 13.000 pessoas sofrem de cancro no Luxemburgo

Todos os anos são diagnosticados cerca de 3.000 novos casos.

Diana ALVES

Há cerca de 13.000 pessoas com cancro no Grão-Ducado. O número foi revelado pela Fundação Cancro à margem do Dia Mundial de Luta contra o Cancro, que se assinala esta quinta-feira. Na nota divulgada a organização frisa que, apesar de a luta contra a covid-19 ser o tema dominante há cerca de um ano, o cancro continua a ser a segunda causa de morte no país, com 3.000 novos casos diagnosticados a cada ano.

A Fundação apela à participação no Relais pour La Vie, a corrida de luta contra o cancro que costuma acontecer todos os anos no pavilhão desportivo Coque, em Kirchberg, mas este ano será apenas em formato virtual, nos dias 27 e 28 de março. Os participantes podem correr, caminhar, ou pedalar à hora que quiserem e o local também fica ao critério dos participantes: "seja no bosque, no bairro de residência, na empresa ou na escola, o objetivo é que cada equipa acumule um total de 24 horas e que se comprometa a fazer uma recolha de fundos". Neste formato diferente, não serão impostos horários, ao contrário das edições 'normais' do evento. Uma vez que a edição será virtual, não haverá limite no número de equipas participantes.

A Fundação relembra que as inscrições para a corrida estão abertas desde há vária semanas no site oficial do evento.

