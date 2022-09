Só no ensino fundamental, público e privado, são mais de 60.500 as crianças que regressam às aulas esta quinta-feira.

Educação

Mais de 111 mil alunos regressam às salas de aula no Grão-Ducado

Susy MARTINS Só no ensino fundamental, público e privado, são mais de 60.500 as crianças que regressam às aulas esta quinta-feira.

São esperados mais de 111.000 alunos no novo ano letivo que arranca oficialmente esta quinta-feira no Luxemburgo. Comparando com o ano passado, há mais 1.300 alunos no pré-escolar e na escola primária (ensino fundamental) e mais 1.800 alunos nos liceus.

Só no ensino fundamental, público e privado, são mais de 60.500 as crianças que regressam às aulas esta quinta-feira. Já as turmas do secundário deverão acolher cerca de 51.400 alunos a partir de sexta-feira.

Por outro lado, há cerca de 6.650 professores ativos no ensino fundamental, sendo que 85% são funcionários, ou seja são os docentes que fizeram o exame de Estado para poder exercer a profissão de professor. Já no ensino secundário, o número de professores baixa para 5.265, dos quais 68% são funcionários.

O Instituto Nacional de Línguas prevê acolher 17 mil alunos, enquanto a formação para adultos deverá ser frequentada por quase 37 mil pessoas.

Entre crianças, jovens e adultos, o número de alunos para este ano letivo ascende a mais de 165 mil.



