Mais de 1.300 denúncias de suspeitas de crianças em perigo em 2021

As suspeitas de crianças em perigo motivaram 1.347 denúncias em 2021 no Luxemburgo. Um número avançado pela ministra da Justiça, Sam Tanson, numa resposta parlamentar ao deputado do Partido Pirata, Sven Clement.

Segundo a ministra, nesse ano, há registo de 20 alertas por suspeita que o bem-estar de uma criança estava em perigo em creches e ateliers de tempos livres (maisons relais, em francês).

O Ministério da Educação encaminhou algumas dessas queixas para o Ministério Público. Noutros casos, foi a própria família da criança que apresentou queixa no tribunal.

Sam Tanson explica, no entanto, que não existem dados estatísticos sobre as razões que levaram às diferentes denúncias.



