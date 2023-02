O radar fixo que mais condutores em excesso de velocidade tem ‘fotografado’ é o radar situado em Schieren.

Mais de 1.000 viaturas detetadas em excesso de velocidade tinham matrícula portuguesa

Mais de 310 mil condutores foram multados no ano passado depois de terem sido ‘apanhados’ pelos radares de controlo de velocidade, espalhados pelo Luxemburgo. Para além de serem condutores infratores, muitos são também maus pagadores. É que 21% das multas do vlor de 49 euros ainda não foram pagas. Uma percentagem que sobe para 29% para as multas de 145 euros.



Dos mais de 310 mil veículos multados, 1.262 tinham matrícula de identificação portuguesa. Uma informação avançada pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, numa resposta parlamentar.

O radar fixo que mais condutores em excesso de velocidade tem ‘fotografado’ é o radar situado em Schieren, registando um pouco mais de 39.500 infrações em 2022.

Relativamente aos radares inteligentes, que medem a velocidade média de circulação de um veículo num determinado troço, foi o do túnel Markusbierg a registar mais infrações: cerca de 74 mil.

Na resposta parlamentar do ministro Bausch fica-se ainda a saber que os 34 radares do país – fixos, móveis, nos semáforos e os inteligentes – têm um custo de manutenção para o Estado de 1,4 milhões de euros.



