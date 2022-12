Cerca de 15% das pessoas portadoras do VIH não sabem que estão infetadas no Luxemburgo.

Dia Mundial da Luta Contra a Sida

Mais 50 novos casos de VIH/Sida no Luxemburgo em 2021

Susy MARTINS Cerca de 15% das pessoas portadoras do VIH não sabem que estão infetadas no Luxemburgo.

Em 2021, houve 50 novas infeções pelo vírus da Sida, mais 17 casos do que em 2020.

No total, 1.161 pessoas vivem atualmente com o vírus da imunodeficiência humana (VIH) no Grão-Ducado.

OS dados foram revelados pelo Ministério da Saúde no âmbito do Dia Mundial da Luta Contra a Sida que se assinala esta quinta-feira, 1 de dezembro. O Comité luxemburguês de Vigilância da Sida estima que 15% das pessoas portadoras do VIH não saibam que estão infetadas.

E alerta que quem nunca fez o teste e está infetado permanece sem diagnóstico e sem a possibilidade de fazer tratamento antirretroviral.

As autoridades reiteram que sem a despistagem há um risco acrescido de propagação do vírus, uma vez que a pessoa infetada pode não tomar as medidas de proteção adequadas para impedir a transmissão do VIH/Sida.

Para a ministra da Saúde, Paulette Lenert, é importante assinalar este dia, para a consciencialização de que o VIH não desapareceu e que a prevenção é essencial para evitar novas infeções.

