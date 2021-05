Sem surpresas, a grande maioria das violações às medidas sanitárias continua a ser o recolher obrigatório.

Mais 120 pessoas multadas por incumprimento à 'lei covid'

Só na última semana, foram passadas 120 multas a residentes por incumprimento das regras contra a pandemia. Sem surpresas, a grande maioria das violações continua a ser o recolher obrigatório, cerca de 84 multas.

O relatório da polícia sobre a fiscalização ao cumprimento das regras anti-covid, publicado esta segunda-feira, dá conta de um total de 300 controlos, sendo que cerca de 70% das multas estão, assim, relacionadas com o recolher entre as 18h e as 06h.

Entre as restantes infrações, as autoridades destacam o desrespeito pelas regras dos ajuntamentos, tanto em casa como nos comércios, ou mesmo na via pública. Em 20 casos, os agentes da polícia notificaram o desrespeito das regras sanitárias às autoridades competentes, referem ainda. Cabe agora ao Ministério Público decidir se a infração será sancionada com uma multa ou um processo em tribunal.



Governo poderá anunciar já na quarta-feira um relaxamento das medidas covid-19 Segundo o último balanço da Task Force Covid-19 a situação pandémica tem-se mantido estável no país.

Caso a situação sanitária não se agrave nos próximos dias, o Governo pondera um relaxamento de algumas medidas contra a propagação da covid-19.



De acordo com o balanço diário mais recente, o Grão-Ducado contabilizou três mortos e 10 novos casos de covid-19, e continuam hospitalizadas 95 pessoas. O número de doses de vacinas administradas já ultrapassou também a barreira das 200.000.



