Desde a reforma da licença parental em 2016, os pais podem escolher entre três fórmulas de licença.

Maternidade

Maioria dos pais escolhe licença parental de seis meses

Em 2021, houve um total de 15.016 pais a recorrer à licença parental, com o Fundo para o Futuro da Criança (Zukunftskeess) a desembolsar 283 milhões de euros para cobrir este mecanismo.

Do total, 6.050 mães e 3.514 pais optaram pela licença de seis meses a tempo inteiro, refere a ministra da Família, Corinne Cahen, numa resposta parlamentar ao partido DP.



Desde a reforma da licença parental em 2016, os pais podem escolher entre três fórmulas de licença: a opção de quatro ou seis meses a tempo inteiro, a de oito ou 12 meses a tempo parcial ou ainda uma fórmula a tempo parcial durante 20 meses.

A opção mais recorrente tem sido a primeira, com a esmagadora maioria dos pais a escolher seis meses a tempo inteiro.



No ano passado, houve ainda 1.098 mulheres e 1.398 homens a escolher a licença durante 12 meses a tempo parcial. Foram contabilizados mais 1.871 homens e 359 mulheres a optar por tirar um dia por semana durante 20 meses.

As outras modalidades foram menos solicitadas. Ainda segundo os números revelados pela ministra da Família, do total dos 15.016 pais, 8.177 eram residentes no Luxemburgo e 6.839 eram trabalhadores transfronteiriços.

Em 2021 houve 2.413 pais que trabalham menos de 40 horas por semana a tirar a licença e 519 trabalhadores independentes a fazer o mesmo.



