Dois terços dos enfermeiros são recrutados no estrangeiro, sendo que 42% dos trabalhadores estarão reformados até 2034.

Estudo

Maioria dos enfermeiros pondera abandonar profissão

Susy MARTINS Dois terços dos enfermeiros são recrutados no estrangeiro, sendo que 42% dos trabalhadores estarão reformados até 2034.

Há atualmente falta de profissionais de saúde no Luxemburgo, sendo que muitos estão a abandonar o seu emprego.

Um estudo levado a cabo pela Associação das Enfermeiras e dos Enfermeiros (ANIL), em colaboração com a Universidade do Luxemburgo, tentou analisar o porquê desta situação. A pressão do tempo - ter de realizar muitas tarefas num período limitado – ligada a uma sobrecarga emocional são as principais razões apontadas para o abandono da profissão.

Numa entrevista à RTL, a presidente da ANIL, Anne-Marie Hanff, frisou que “é urgente que algo seja feito, para remediar a situação”.

Dois terços dos enfermeiros são recrutados no estrangeiro, sendo que 42% dos trabalhadores estarão reformados até 2034. O estudo revela ainda que pelo menos 70% dos profissionais da saúde já pensaram pelo menos uma vez durante o último ano abandonar o seu trabalho.

A ANIL apela às direções dos hospitais para que tentem aliviar a sobrecarga de trabalho destes profissionais, sobretudo no que diz respeito a tarefas administrativas, para que se possam concentrar no essencial do seu trabalho.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.