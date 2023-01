De acordo com o Statec, apenas 9% das vítimas foram à polícia depois de terem sofrido um episódio de violência.

Maioria das vítimas de violência não faz queixa nem procura ajuda

Diana ALVES De acordo com o Statec, apenas 9% das vítimas foram à polícia depois de terem sofrido um episódio de violência.

A esmagadora maioria das vítimas de violência não apresenta queixa nem procura ajuda. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), referentes aos últimos 12 meses, revelam que cerca de 63.000 vítimas de violência física, psicológica ou sexual permanecem “praticamente invisíveis”. O número corresponde a 78% do total das vítimas, que declaram não ter tido contacto nem com a polícia nem com médicos, psicólogos, assistentes sociais ou instituições religiosas.



"Número de pessoas que relatam ter sido vítimas de assalto aumentou nos últimos anos" "Isto não significa necessariamente que tenha havido um aumento da violência, mas sim do número de relatos", salienta Clarissa Dahmen, Responsável de Estudos de Vitimização e Criminalidade, do Statec.

Trocado por miúdos, a maior parte das vítimas não procura ajuda profissional e não assinala que foi vítima de violência. O inquérito do Statec mostra que esta realidade abrange tanto as mulheres como os homens, embora entre elas a percentagem seja ligeiramente superior: 79% contra 77%.

De acordo com os números do gabinete de estatísticas, apenas 9% das vítimas foram à polícia depois de terem sofrido um episódio de violência. Aqui, a diferença entre homens e mulheres faz-se sentir: 12% das vítimas homens contactaram a polícia, ao passo que entre as mulheres essa taxa foi de apenas 6%.

A voz portuguesa das vítimas de abusos no Luxemburgo A associação "A Voz dos Sobreviventes" foi oficialmente apresentada na Orange Week, dia 23. À frente da luta e apoio às vítimas de abusos sexuais, físicos, psicológicos está a portuguesa Ana Pinto. Se é vítima, contacte a associação.

Para o Statec, uma das explicações para isso poderá ser o contexto da vitimização. Isto porque as mulheres tendem a ser mais afetadas por agressões no seu círculo pessoal. Ora, isso pode demovê-las de apresentarem queixa. Além disso, estes são contextos onde, por norma, não há testemunhas.

Testemunhas que, eventualmente, poderiam também informar as autoridades.

Linha de apoio às vítimas de violência doméstica no Luxemburgo: Todos os dias das 12hoo às 20h00, através do número 2060 1060 ou do email: info@helpline-violence.lu Mais informações no site violence.lu.

