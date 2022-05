Parque situado em Gasperich terá um lago de grandes dimensões e terá capacidade para acolher eventos.

Maior do que o Pentágono. Parque de Gasperich abre em 2023

(Jeff Wiltzius e Heledd Pritchard)



O maior parque da Cidade do Luxemburgo - com uma área mais vasta do que o Pentágono nos EUA - deverá abrir na primavera de 2023 com cerca de 600 árvores e um lago do tamanho de dois campos de futebol.

Com um custo estimado de cerca de 6 milhões de euros, o parque localizado em Gasperich, estava inicialmente previsto para o verão deste ano. Segundo o vereador Serge Wilmes durante uma visita ao local de construção o local será um "oásis de tranquilidade".

No total, serão cerca de 160.000 metros quadrados - uma área ligeiramente maior do que o Pentágono - e terá cerca de 600 árvores, incluindo árvores de fruto das quais será possível colher produtos.

Cerca de 10.000 pessoas vivem atualmente na zona de Gasperich, não muito longe do bairro de Cloche d'Or, onde inúmeros blocos de apartamentos e escritórios foram construídos ao longo dos últimos anos.

O parque enfrentou inicialmente um atraso de um ano antes de receber a autorização do Ministério do Ambiente. As obras foram depois interrompidas devido a problemas de classificação da obra num sistema utilizado em empreendimentos de grande escala para compensar os danos ambientais em locais de construção.

O rio Drosbach, que atravessa o parque, foi restaurado para reduzir o risco de inundação e pequenos peixes serão colocados no local. O planeamento do percurso do rio levou vários anos, segundo Falvio Morabito, da Administração de Obras Hidráulicas, e o lago não depende do rio como fonte.

Haverá duas grandes áreas relvadas com 4.000 metros de comprimento, onde poderão ser realizados eventos. No local será também construído um restaurante com dois terraços com um custo de cinco milhões de euros.

Os trabalhos de construção deverão começar em outubro e estarão concluídos em junho de 2024.

(Artigo publicado originalmente na edição alemã do Luxemburger Wort e no Luxembourg Times.)

