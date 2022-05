Os dois homens que morreram, um hondurenho e um espanhol de 27 e 21 anos, estavam a trabalhar numa obra no prédio há um mês.

Madrid. Explosão em prédio faz dois mortos e 18 feridos

A explosão aconteceu por volta das 13h no número 35 da Calle General Pardiñas, no bairro Salamanca, no centro de Madrid. Até ao momento, as autoridades relatam 18 feridos, sendo que quatro foram transportados para o hospital e um está em estado grave. Dez já tiveram alta.



Ainda não são conhecidas as causas do incidente, existindo suspeitas de ter sido um acidente com gás ou de explosão de uma caldeira.

"O prédio está muito afetado e, por enquanto, as causas da explosão são desconhecidas", disseram as autoridades de Madrid, citadas pelo jornal El País.

O edifício tem quatro andares e ficou "muito danificado", tendo sido registados "diversos estragos em veículos estacionados e em mobiliário urbano", assinalou o Gabinete de Informação de Emergências de Madrid.

Los cuerpos han sido hallados en el lugar en el que había comenzado la búsqueda, pero ambos estaban tan enterrados que hasta varias horas después no ha sido posible localizarlos.



Os dois operários que estavam desaparecidos foram encontrados sem vida debaixo dos escombros no local onde se iniciaram as buscas. Contudo, as equipas de resgate levaram várias horas a encontrá-los porque muitas partes da estrutura do prédio estavam instáveis e havia risco de derrocada. Nesse sentido, as buscas foram apenas manuais, dado que era perigoso usar maquinaria.

Notícia atualizada às 21h02

