Madeira. Número de casos positivos sobe para sete

Lusa As autoridades de saúde da Madeira atualizaram o número de casos positivos de Covid-19 no arquipélago para sete, mais um do que na quinta-feira, indicando que "todos estão estáveis".

"Todos os casos positivos identificados até ao momento têm uma ligação epidemiológica a áreas com transmissão local desta doença", disse a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), Bruna Gouveia, enumerando Países Baixos, Emirados Árabes Unidos (Dubai), Reino Unido e região de Lisboa e Vale do Tejo.



Três centros de saúde da Madeira estão a funcionar com serviço de urgência 24 horas por dia, no âmbito no plano de contingência da pandemia de covid-19, indicou hoje o Serviço de Saúde da região autónoma (Sesaram).



Por superior interesse público de proteção dos utentes e dos profissionais de saúde, os cuidados de saúde primários foram reorganizados em três serviços de atendimento presencial urgente, sete dias da semana, 24 horas por dia, mantendo o Porto Santo a sua atividade assistencial habitual", informa o Sesaram, em comunicado.

Os três centros de saúde em causa - Bom Jesus, no Funchal, Ribeira Brava (zona oeste) e Machico (zona leste) - passaram a dispor de serviço de urgência a partir do dia 19 de março, garantindo assistência também à população dos concelhos do norte da ilha da Madeira (São Vicente, Porto Moniz e Santanta).

O Sesaram informa que, no caso do Centro de Saúde do Bom Jesus, está também assegurado um serviço de atendimento para crianças na área de saúde infantil, incluindo terapia da fala e terapia ocupacional.

