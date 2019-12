Com centenas de comboios suprimidos desde 5 de novembro, a onda de contestação alastrou ao Grão-Ducado. Retidos do lado de cá, há transfronteiriços que não conseguem chegar ao trabalho. Não se sabe até quando.

Sociedade 9 min.

"Madame, hoje não vou trabalhar". Quando a greve geral francesa chega ao Luxemburgo

Teresa CAMARÃO Com centenas de comboios suprimidos desde 5 de novembro, a onda de contestação alastrou ao Grão-Ducado. Retidos do lado de cá, há transfronteiriços que não conseguem chegar ao trabalho. Não se sabe até quando.

Julieta perdeu o comboio. Foi uma das dezenas que viram as portas do TER das 5h46 fechar com dificuldade na Gare do Luxemburgo. Cheios, os dois andares do primeiro comboio da manhã com destino a Nancy partiu à hora certa. "Uma pessoa prepara-se, vem para aqui de madrugada e mesmo assim não está fácil. Se não apanhar o próximo não vale a pena. Pego deste lado às 16h", confessa sem sair da plataforma onde os ecrãs informativos dão como certa a passagem do comboio das 8h09. "Não há direito", reclama entre dentes enquanto confirma o veredito na aplicação da SNFC no telemóvel.

Empregada da limpeza "desde que chegou", há 21 anos, corre casas particulares para engordar o salário que recebe pelas quatro horas diárias que faz nos escritórios de uma empresa que recusa mencionar. "Eu também sou uma transfronteiriça", explica. "Moro do lado de cá com o meu marido e trabalho do lado de lá três vezes por semana na casa de uma madame francesa ali em Metz". São quase mais 800 euros por mês. "O dinheiro faz-me falta. Está tudo cada vez mais caro. Tenho medo que não me chegue para comer e já se sabe que se chover muito o meu marido não vai para a obra e não recebe".

Mais à frente, Sandrina também resiste aos – 2 C° que se sentem no apeadeiro. "Viu? Esta gente começa a empurrar, a empurrar. Entra quem empurra mais. É melhor ficar aqui, senão também perco o das 8h", atira sem arredar pé com uma mão no bolso e outra a dedilhar freneticamente o smartphone. "As minhas colegas estão para aqui a dizer que aquilo hoje não abre, mas uma pessoa nunca sabe. Elas são francesas devem saber melhor do que nós", comenta sem levantar os olhos no ecrã.

Cabo-verdiana, no Luxemburgo há 15 anos, trabalha no fim da linha 9, numa cantina de um hospital em Nancy. "Eles são assim. Quando é greve, é greve. Eu nunca fiz mas fico sempre a achar que eles é que estão bem. Não percebo muito disso mas parece que querem mexer nas reformas".

"Mãe de todas as reformas"



E querem mesmo. Desde a campanha eleitoral que o elegeu Presidente da França em 2017, Emmanuel Macron comprometeu-se a fazer uma "revolução" no sistema de pensões francês. Depois de um ano de protestos dos coletes amarelos, a popularidade do chefe de Estado continua à prova. Apesar do primeiro-ministro Edouard Philippe estar na vanguarda das críticas, Macron fez da reforma das pensões um assunto quase pessoal. Tem um "projeto de ambição para o país" e já avisou que não vai "desistir dele".

Mais de 800 mil pessoas protestaram em dezenas de cidades francesas contra a reforma do sistema de pensões. Os sindicatos falam em milhão e meio. Foto: AFP

A ideia daquela que foi chamada a "mãe de todas as reformas" é estabelecer um "sistema universal com regras comuns para o cálculo das pensões". Trata-se, diz, de garantir "o direito à igualdade" reduzindo a um único regime os 42 distintos, onde cabem, por exemplo, os trabalhadores da empresa pública dos caminhos de ferro SNCF ou dos transportes públicos de Paris. De resto, o núcleo duro dos protestos que além de paralisarem meia França, prometem continuar a deixar os nervos em franja aos mais de 12 mil trabalhadores transfronteiriços que, desde quinta-feira 5 de dezembro, viram a trajeto diário da linha que liga o país à província de Lorraine limitado a pouco mais de 14 comboios por dia, nos dois sentidos.



Levar toda a carreira em consideração – e não os melhores anos – leva a uma queda nos níveis das pensões. Najat El Mekkaoui, Universidade de Paris

"Não há comboio"



Dez minutos antes da hora, o segundo comboio da manhã foi cancelado. O aviso caiu como uma bomba na plataforma 8 que se esvaziou em poucos minutos. Lá dentro, o espaço reservado às informações da estação central do Luxemburgo tornou-se demasiado pequeno para responder às solicitações. "Não há comboio", gesticulavam os três funcionários em francês, alemão e luxemburguês. "Não há comboio", reclamavam em coro as dezenas que se concentravam à frente do painel luminoso, onde a viagem das 8h09 surgiu "suprimida", riscada a amarelo. "Madame, hoje não vou trabalhar", avisava quase em simultâneo Julieta. "Parece que é mesmo a sério. A cantina nem abriu. A greve é em França mas também nos obriga a parar", sintetizava Sandrina naquele que haveria de ser o primeiro dia da contestação que os sindicatos prometeram manter nas ruas até o governo e o Presidente recuarem no projeto de reforma do sistema de pensões que, acreditam, vai penalizar "quem trabalha e até quem ainda nem sequer pensa trabalhar".

Por um lado, os franceses apoiam os grevistas, mas também concordam que o sistema de pensões necessita de ser mudado, algo que o presidente francês quer fazer. Foto: AFP

Força maior

Greve é greve e em França, tal como em Portugal, o Estado ou as empresas penalizam os trabalhadores retirando-lhes um dia de salário da folha de pagamento mensal. No sentido contrário, os transfronteiriços que vivem em França e trabalham no Luxemburgo podem socorrer-se do Código de Trabalho, nomeadamente da norma que estabelece que "por casos de força maior ou por causas alheias ao controlo do trabalhador, que o tenham impossibilitado de obter autorização prévia do empregador" as faltas motivadas pela greve "não constituem faltas injustificadas". A obrigação do trabalhador é manter o patrão informado para que este possa redefinir um horário adequado, optar pela modalidade de teletrabalho ou conceder um dia livre. Para fintar qualquer eventual sanção, o acordo deve ficar por escrito. No limite, cabe ao Tribunal decidir se a falta se inscreve ou não num "caso de força maior". A Inspeção de Trabalho e das Minas (ITM) assegura que a ausência injustificada é "assimilada como um dia de trabalho real". Sem data para terminar, o protesto não afeta apenas as linhas de comboio. Já saturada, a autoestrada tem-se afirmado como única alternativa. Na A31 o trânsito faz-se a "passo de caracol". Entre a província de Lorraine e o Grão-Ducado há filas de duas a três horas.



O Fantasma de 95



Já lá vai praticamente uma semana. Depois dos ferroviários, os professores decidiram prolongar a paralisação. A reivindicação serviu de rastilho a todo o país. Só no primeiro dia de greve, segundo dados oficiais do governo, mais de 800 mil pessoas saíram à rua em protesto. Em Paris ultrapassaram os 250 mil. Em menor escala, o cenário repetiu-se em Marselha, Nantes, Rennes e Bordéus. Em Metz, como noutras cidades, cerca de 8 mil pessoas chumbaram, com palavras de ordem e trocadilhos impressos em cartazes, o projeto que só vai ser apresentado formalmente esta quarta-feira. Numa tarde, os sindicatos conseguiram mobilizar mais trabalhadores que os coletes amarelos num ano. Símbolo da contestação ao Eliseu, nos últimos meses, o movimento que resuscitou o gás lacrimogéneo na capital nunca reuniu mais de 280 mil manifestantes.

Um em quatro funcionários públicos fizeram greve. O Le Monde conta que, pela primeira vez, 15% dos trabalhadores do parlamento aderiram à convocatória. 90% dos caminhos de ferro pararam. Apenas 30% das escolas abriram as portas. Salvo raras excepções, as urgências hospitalares funcionaram a meio gás. Nem os aeroportos escaparam. 20% dos voos foram cancelados, metade saiu com atraso não só de França como no resto da Europa. Aos controladores do tráfego aéreo juntaram-se bombeiros, médicos, estudantes, advogados e engenheiros numa mescla de setores que, segundo o secretário-geral e sindicalista da CGT, Bertrand Hammache, reaviva a "renovação de valores" do maio de 1968 com os valores da greve de três semanas em 1995 que obrigou o então Presidente Jacques Chirac e o primeiro-ministro Alain Juppé a arquivar, precisamente, a reforma da segurança social. "Em 95 partimos dos mesmo princípios, mas não tivemos o temos de preparação que tivemos agora. Nessa altura eram mais os regimes especiais, agora está mais gente na rua. Estamos muito mais num modelo 1968 do que em 95", resumiu o dirigente da maior frente sindical francesa.

Dinheiro e direitos

Numa tentativa de conter a revolta, o governo cedeu e já se comprometeu a deixar intactos os regimes especiais criados para as autoridades. Longe de estar concluída, a entrada em vigor da reforma está prevista para 2025.



Nomeado Alto Comissário para a pasta das pensões, Jean Paul Delevoye assegura que com o novo sistema "os franceses vão passar a ter os mesmos direitos quando se aposentarem". Do outro lado da barricada, os sindicatos mantêm que "todos os trabalhadores" vão perder não só dinheiro como direitos. Especialista em programas da Segurança Social e alterações demográficas da Universidade de Paris, Najat El Mekkaoui antecipa uma descida generalizada das pensões com a introdução do sistema por pontos, calculados anualmente, com base nos descontos dos contribuintes. "Levar toda a carreira em consideração – e não os melhores 25 anos os os últimos 6 meses, no caso da Função Pública – leva a uma queda nos níveis das pensões. Os trabalhadores com interrupções na carreira vão sofrer com isso. Aqueles que têm uma esperança de vida mais baixa, devido ao tipo de trabalho, serão penalizados se as especificidades da função que desempenham não forem levadas em conta", explica ao El País. Certo é que, de acordo com o próprio primeiro-ministro, os franceses terão de "trabalhar gradualmente mais tempo" para "restabelecer o equilíbrio" da caixa de Previdência. Com a idade da reforma aos 62 anos e um valor mínimo de 1.422 euros por mês, a única pista deixada por Edouard Philippe é a da construção de um sistema mais "justo e universal" em que "um euro contribuído daria a todos os cidadãos os mesmos direitos". Debaixo de contestação, as opções do governo, não são muitas. A primeira seria um recuo, já descartado, ao estilo de Alain Juppé. A outra é avançar com a reforma com ou sem os contributos dos representantes dos trabalhadores. Do Eliseu, Emmanuel Macron diz-se "calmo e determinado". Sem nada escrito, o governo de Edouard Philippe tem margem suficiente para incorporar as propostas dos sindicatos. Para já, a ordem é continuar as paralisações com milhares, de todos os setores, "nas ruas pelo futuro".