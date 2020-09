O Presidente francês, Emmanuel Macron, voltou esta terça a defender "a liberdade de blasfemar" em França, a propósito da republicação pela revista satírica Charlie Hebdo de caricaturas de Maomé.

Macron defende a "liberdade de blasfemar" em França

Lusa O Presidente francês, Emmanuel Macron, voltou esta terça a defender "a liberdade de blasfemar" em França, a propósito da republicação pela revista satírica Charlie Hebdo de caricaturas de Maomé.

"Amanhã, todos teremos um pensamento pelas mulheres e pelos homens cobardemente abatidos" no ataque à redação da Charlie Hebdo em janeiro de 2015, disse Macron numa conferência de imprensa em Beirute.



"Nunca renunciaremos", titula a Charlie Hebdo numa edição especial que republica as caricaturas de Maomé que fizeram da publicação um alvo de 'jihadistas'.

O número especial do jornal sai para as bancas na quarta-feira, data do início do processo que vai julgar os acusados do ataque terrorista que matou 12 pessoas na redação do Charlie Hebdo, mas a edição 'online' com as caricaturas está disponível a partir de terça-feira.

Charlie Hebdo volta a publicar cartoons de Maomé em véspera de julgamento A revista francesa de sátira Charlie Hebdo voltou a republicar os cartoons de Maomé que se acredita ter estado na origem dos atentados jihadistas às instalações da empresa que vitimaram 12 pessoas. Julgamento do ataque começa esta semana em Paris.

A capa do jornal contém as gravuras de Maomé publicadas inicialmente pelo jornal dinamarquês "Jyllands-Posten" em 2005 e também uma caricatura feita por Cabu, morto no atentado de 7 de janeiro de 2015.

Os 'cartoons' são acompanhados pela pergunta: "Tudo isto por isto?".

Edição do jornal satírico francês foi para as bancas esta quarta-feira no mesmo dia em que arranca o julgamento do atentado jihadista à publicação. Foto: AFP

No dia 7 de janeiro de 2015, os irmãos Kouachi entraram na redação do Charlie Hebdo, em Paris, matando 12 pessoas, entre as quais Charb, o diretor da publicação, e outros cartoonistas como Cabu, Honoré, Tignous e Wolinski. O processo vai começar esta quarta-feira no Tribunal de Paris e julgar 14 pessoas consideradas como cúmplices neste ataque, já que os irmãos Kouachi foram abatidos pela polícia alguns dias após o crime.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.