Emmanuel Macron atingido com ovo num feira em Lyon

Grupo SERVIOR OGBL contra a privatização do setor de cuidados de saúde

Cerca de 600 trabalhadores do grupo SERVIOR arriscam-se a ver as suas condições de trabalho degradarem-se caso o governo avance com a privatização do setor de cuidados de saúde. O alerta é OGBL que manifesta o seu desagrado com a intenção do Executivo.