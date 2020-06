Tanto as máscaras cirúrgicas como as máscaras caseiras ajudam na redução da emissão de partículas, comprova artigo científico.

Máscaras são essenciais para evitar contágio de covid-19, diz estudo

As máscaras de proteção da boca e nariz contra o novo coronavírus são o novo acessório de moda obrigatório. E um novo estudo revela que são mesmo eficazes.



Quando as pessoas assintomáticas usam máscaras, o risco de transmissão pode ser eliminado. Esta é a conclusão de um artigo científico publicado pela revista Science Magazine que analisa a forma como a propagação do vírus pode ser travada. O novo coronavírus propaga-se através das gotículas de saliva que permanecem no ar durante muito tempo quando falamos (e, claro, quando espirramos).

Cientistas americanos e de Taiwan demonstraram que o uso de uma máscara reduz o número de partículas virais infecciosas no ar e, por conseguinte, o risco de transmissão. Tanto as máscaras cirúrgicas como as máscaras caseiras são eficazes na redução da emissão destas partículas.

Esta pode ser uma das razões pelas quais os países asiáticos controlaram o coronavírus mais rapidamente do que outros, uma vez que o uso de máscaras é culturalmente aceitável nestes países.



A quantidade de vírus a que uma pessoa tem de estar exposta para ficar doente ainda não é conhecida. No entanto, parece que quanto maior for a carga viral, mais grave pode ser a doença.

