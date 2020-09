Encontrado morto numa praia brasileira, o animal foi sujeito a uma necropsia que encontrou uma máscara de proteção facial no sistema digestivo.Para as ONGs, o episódio reforça a urgência de controlar o "novo lixo".

Máscaras no mar. Morte de pinguim alerta para os perigos dos "resíduos da pandemia"

Encontrado morto numa praia brasileira, o animal foi sujeito a uma necropsia que encontrou uma máscara de proteção facial no sistema digestivo.Para as ONGs, o episódio reforça a urgência de controlar o "novo lixo".

Depois dos plásticos, as máscaras de proteção facial estão a inundar os oceanos, um pouco por todo o mundo. No Brasil, o caso de um pinguim encontrado morto, depois de ingerir uma máscara N95, está a alarmar os ambientalistas.

Responsável pela necropsia que encontrou o "resíduo da pandemia" no sistema digestivo do animal, a ONG Argonauta Instituto de Conservação Costeira e Marinha admite que o "novo lixo" representa uma ameaça cada vez maior para a já vulnerável fauna marinha.

Segundo o El País, o presidente do Instituto Argonauta e oceanógrafo, Hugo Gallo Neto, destaca os problemas gerados pelo "descarte" inadequado do lixo. "Há algum tempo temos encontrando máscaras, localizamos cerca de 135 até o momento, e o caso do pinguim é o primeiro de um animal que provavelmente morreu por ingestão de lixo da pandemia", faz questão de sublinhar.

Espécie em risco

Todos os anos, os pinguins de Magalhães migram da Patagónia para procurar alimento. Nos últimos anos, muitos acabam por se perder do grupo, sendo posteriormente encontrados mortos ou desorientados na costa brasileira.

Em coro, os ambientalistas associam o fenómeno à quantidade de lixo que enche os oceanos. "É um problema gravíssimo e o Brasil tem uma política ineficiente no combate à questão do lixo no mar. Isso se deve a um problema de educação da população, gestão, fiscalização e legislação por parte do poder público", justifica a bióloga Carla Beatriz Barbosa, em entrevista à versão brasileira do El País.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.