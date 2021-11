O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou hoje em Londres a reintrodução de restrições para combater a nova variante Omicron, entre as quais a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços comerciais e transportes públicos.

Omicron

Máscaras e testes PCR. Reino Unido reintroduz medidas para combater nova variante

Lusa O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou hoje em Londres a reintrodução de restrições para combater a nova variante Omicron, entre as quais a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços comerciais e transportes públicos.

Entre as novas medidas anunciadas, figura ainda a obrigatoriedade de os viajantes vacinados que entrem no país fazerem um teste PCR em vez do de antigénio, como sucedia até aqui, e terem de ficar confinados até à chegada do resultado.

As novas restrições foram anunciadas numa conferência de imprensa na sequência da deteção de dois casos com a nova variante Ómicron, cujos portadores já estão de quarentena, juntamente com os respetivos familiares.

Boris Johnson, que antes do verão tinha levantado todas as limitações em Inglaterra, sublinhou na conferência de imprensa a importância de "ganhar tempo", minimizando os contágios, até que os peritos determinem o efeito da nova variante, que, disse, "parece transmitir-se muito rapidamente" e "entre pessoas com a vacinação completa".

Os dois casos de contaminação com a nova variante do coronavírus SARS-CoV-2 foram detetados em pessoas "ligadas a uma viagem à África do Sul", tinha anunciado previamente no dia de hoje o Ministério da Saúde britânico.

"A agência de segurança sanitária britânica [UKHSA, na sigla em inglês] confirmou que dois casos de covid-19 com mutações compatíveis com B.1.1.529 foram identificados no Reino Unido", revelou o ministério num comunicado.

Luxemburgo anuncia testes e quarentena para quem viaja da África Austral Seguindo o exemplo de vários países, o Grão-Ducado vai apertar as medidas de controlo aos passageiros que viajem da África Austral.

Na nota acrescenta-se que as zonas afetadas são a localidade de Chelmsford, no condado de Essex, próximo de Londres, e a cidade de Nottingham, no centro de Inglaterra.

O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, anunciou que mais quatro países passaram a estar incluídos na lista de territórios cujos habitantes, a partir das 04:00 TMG de domingo, não podem viajar para o Reino Unido (a não ser que se tratem de cidadãos britânicos e que devem observar uma quarentena num hotel designado).

Na sexta-feira, as autoridades britânicas incluíram na "lista vermelha" a África do Sul - onde foi detetada originalmente a nova variante -, Namíbia, Zimbabué, Botsuana, Lesoto e Essuatíni, a que agora se juntaram Angola, Moçambique, Malaui e Zâmbia.

