Mary Ramsay, responsável pelo plano de vacinação do Reino Unido, afirmou à BBC que o regresso à vida normal pode ainda demorar.

Máscaras e distância social podem manter-se por mais uns anos, afirma epidemiologista

Mary Ramsay, responsável pelo plano de vacinação do Reino Unido, afirmou à BBC que o regresso à vida normal pode ainda demorar.

A responsável pelo plano de vacinação do Reino Unido, Mary Ramsay, defendeu que podem faltar anos até abandonarmos a distância social e o uso de máscaras. Em entrevista à BBC, a epidemiologista, que faz parte da Public Health England, a agência britânica de saúde pública, afirmou também que o regresso de grandes eventos, com muitos espetadores, requer um planeamento cuidadoso e instruções claras.

Com o secretário de Defesa a não excluir a proibição de férias fora do Reino Unido, Mary Ramsay afirmou que as pessoas já se habituaram ao uso de máscaras e ao distanciamento social, permitindo que a economia funcione.

"Penso que estas medidas se vão prolongar por vários anos, pelo menos até que outras partes do mundo estejam tão bem vacinadas quanto nós, e os números tenham descido em todo o lado. Ou seja, quando pudermos regressar muito gradualmente a uma situação mais normal", explicou. A responsável britânica de saúde avisou que é importante não se relaxem as medidas "demasiado depressa".

Chris Whitty, principal conselheiro médico do Governo britânico, anunciou aos deputados no início do mês que se esperava que "gestos simples como lavar as mãos, máscaras faciais quando apropriado, testar e rastrear, e acima de tudo vacinas" mantivessem o vírus controlado para além do verão.

Já Patrick Vallance, conselheiro científico do executivo liderado por Boris Johnson, considerou que o uso de máscaras faciais poderiam ser necessárias em certas situações se o número de infeções aumentasse no inverno.

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, disse este domingo que o Reino Unido vacinou 873.784 pessoas no sábado, ultrapassando o recorde diário que tinha sido conseguido na sexta-feira. A média de vacinação no país foi, por isso, de dez pessoas por segundo – um ritmo de vacinação de 607 doses administradas por minuto, 36.408 por hora.​



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.