Em Portugal, a corrida às máscaras também já começou e levou a que stocks de farmácias das grandes cidades esgotassem.

Máscaras contra o coronavírus chegam aos 1000 euros em Espanha

O surto em Itália, que já fez 12 mortos por Covid-19, e os oito casos registados em território espanhol -muitos deles com origem naquele país - levaram a uma corrida às máscaras faciais de proteção, que esgotaram nas farmácias e levaram a uma subida de preços desses objetos encomendados no site da Amazon Espanha.

De acordo com o jornal 'El Mundo', que cita dados da Federação de Distribuidores Farmacêuticos, a procura de máscaras nas farmácias disparou 8000% na última semana. Como consequência dessa elevada procura, em sites como a Amazon Espanha os preços dispararam, assim como o tempo necessário para a entrega dos artigos.

Com vários produtos esgotados, surgem artigos sem valorização prévia na página ou historial de vendas, que ateste a qualidade e confiança do artigo, e com prazos de entrega superiores a uma semana.

Muitas das máscaras vendidas no site têm origem na China, mas são de vendedores não referenciados e os preços surgem inflacionados em quase todos os tipos de proteção facial.

Nos casos das máscaras mais sofisticadas - as FFP e as FFP 3 - que impedem a passagem de partículas, e por isso são consideradas mais eficazes contra o coronavírus, os preços dos conjuntos já chegam e até ultrapassam os 1000 euros.

Foto: DR

Em média, o preços das máscaras mais simples é, atualmente, de 100 euros, naquele site, quando em circunstâncias normais já se consideraria cara se ficasse entre os 15 e os 20 euros, salienta o artigo do 'El Mundo'.

Farmácias portuguesas sem stock



A corrida às máscaras de proteção também já se começou a fazer sentir em Portugal, ainda que não tenha sido confirmado, até à data, nenhum caso de coronavírus no território.

Mesmo assim, as notícias dos novos focos de surto do vírus, em especial o caso italiano, e de novas situações suspeitas no país - apesar dos resultados negativos - levou a que a maioria das farmácias, sobretudo nas grandes cidades, ficasse com os seus stocks esgotados.

Em algumas farmácias e para-farmácias da zona de Lisboa, o Contacto apurou que já não existem máscaras disponíveis e que diariamente surgem clientes à procura, sobretudo pessoas que vão viajar. Para já não há previsão da reposição dos stocks.

OMS considera irracional esgotar máscaras e gel desinfetante nas farmácias



Entretanto, a diretora de saúde pública da Organização Mundial de Saúde (OMS), Maria Neira, afirmou, esta quarta-feira, que é “irracional e desproporcionado” que se esgotem as máscaras e os desinfetantes nas farmácias por medo do coronavírus.

Em declarações à emissora espanhola RAC-1, citadas pela Lusa, a especialista recordou que as máscaras são para uso do pessoal de saúde e sublinhou que a diminuição de vítimas e contagiados que está a registar-se na China “poderá significar que a epidemia chegou ao cume e atingiu o pico epidémico”.

Por isso, sublinhou que não se justifica que se esgotem as máscaras e os geles desinfetantes, e atribuiu a situação ao “medo" e "angústia das pessoas”, apelando a que isso seja evitado.

A responsável da OMS explicou ainda que a medida mais eficaz para prevenir o contágio é lavar as mãos com frequência.









