Pandemia

Máscara volta a ser recomendada na Bélgica

Max HELLEFF O conselho é dirigido aos doentes de risco e pessoas vulneráveis, especialmente se tiverem de utilizar transportes públicos.

A máscara está de volta na Bélgica. Mas, para já, a sua utilização é apenas recomendada em determinados casos. Por enquanto, este conselho só é seguido por uma pequena minoria da população, como se pode ver quando se anda de transportes públicos na capital e seus arredores.

A tripla epidemia que assusta França e pode tornar máscara de novo obrigatória Os vírus da covid, da gripe e da bronquiolite estão a circular em simultâneo e a encher os hospitais em França e em Portugal. Uma "situação inédita" e alarmante.

A decisão dos especialistas deve-se à tripla epidemia que se faz sentir no país. No ano passado, por esta altura, o surto de gripe levou-os a temer que um súbito afluxo de doentes sobrecarregasse ainda mais os hospitais já agitados pela covid. Agora, junta-se a estas duas doenças a bronquiolite, que afeta crianças até aos oito ou nove anos, e está a saturar as enfermarias pediátricas.

A capacidade de resposta dos hospitais tem orientado a política de saúde dos governos de Sophie Wilmès e Alexander De Croo, que tiveram de gerir a crise sanitária. A ocupação máxima de 1.000 camas nos cuidados intensivos tem sido o princípio orientador. De acordo com a última avaliação do Grupo de Avaliação de Riscos (GAR), o comité que analisa o risco sanitário para a população, a Bélgica encontra-se no nível de gestão dois (em três).

Governo apela à prudência da população no inverno

Os indicadores relativos ao SARS-CoV-2 estão a aumentar. Há 1.120 pessoas estão agora hospitalizadas com o coronavírus (+28%). De 29 de novembro a 5 de dezembro, os hospitais do país admitiram diariamente 76,6 pacientes covardes (+22%). Destes, 60 necessitaram de cuidados intensivos (+33%), o que ainda está longe das 1.000 camas adaptadas a este tipo de tratamento. O número de mortes, por outro lado, está em baixa (-23%).

Bronquiolite. Tudo o que tem de saber para proteger as crianças Mais comum em bebés, esta doença respiratória é causada, sobretudo, pelo vírus sincicial respiratório. Saiba reconhecer os sintomas, quais as medidas de proteção a adotar e quando procurar o médico.

A situação não é grave nem desesperante, mas é suficientemente preocupante para levar o ministro da Saúde, Frank Vandenbroucke, a quebrar o silêncio. O socialista flamengo, que encarna a luta generalizada contra a covid, receia que a pressão sobre os hospitais e os profissionais de saúde esteja a tornar-se insuportável: "Há dificuldades em satisfazer a procura, tendo em conta a escassez de pessoal", admitiu ao Dernière Heure. Os hospitais belgas continuam a pagar o preço de décadas de desinvestimento, que resultou num número insuficiente de profissionais de saúde.

Nesse sentido, Vandenbroucke apela à prudência da população: "Queremos ver uma atitude adequada no inverno, que as pessoas sigam algumas regras básicas de higiene: lavar as mãos, manter distância quando estiver doente, ventilar os espaços e usar uma máscara se se sentirem inseguras ou se estiverem doente. Ninguém se deve envergonhar de usar uma máscara nos transportes públicos." Não se trata, ainda, de impor o uso de máscaras em comboios, metro e autocarros. Mesmo que as medidas que França possa tomar sejam seguidas de perto na Bélgica, ainda não é claro se serão implementadas.

Especialista defende "equilíbrio" na gestão da situação

Alguns especialistas discordam do regresso da máscara. Nas colunas do diário Le Soir, o especialista em doenças infecciosas Yves Van Laethem fala de "mais uma onda (epidémica)", mas acredita que o regresso da obrigatoriedade da máscara nos transportes públicos e aviões na Alemanha não muda muita coisa, e aposta na proteção proporcionada pela vacinação. 88% dos belgas com mais de 50 anos receberam três doses de vacina e 61,1% tiveram uma segunda dose de reforço.

Espectro de nova vaga de covid-19 antes do Natal paira sobre a Europa O aumento recente de casos está a reavivar receios naqueles que fazem parte de grupos de risco e a fazer soar os alarmes nos hospitais, que temem uma "tripla epidemia".

Tal como o ministro da Saúde, Yves Van Laethem limita-se a aconselhar os doentes de risco e pessoas vulneráveis a usar uma máscara nos transportes públicos. "Temos de encontrar o equilíbrio certo, não trivializando a situação nem espalhando o pânico. Há sofrimento psicológico suficiente ligado à crise económica, entre outras coisas, não vamos acrescentar outra camada quando não é necessário", acrescenta.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

