A utilização obrigatória de máscara em espaços exteriores está a ganhar rapidamente terreno em várias cidades europeias de forma a conter a segunda vaga da covid-19.

Máscara obrigatória ao ar livre está a ganhar terreno na Europa

Catarina OSÓRIO

(CO/AFP)

Segundo o último balanço da AFP, o vírus matou mais de 211.000 pessoas só no continente europeu, de um total de 694.805 mortes em todo o mundo desde o final de dezembro. Após um curto período de desconfinamento, vários governos do velho continente estão novamente a apertar as restrições temendo uma segunda vaga tão ou mais devastadora que a primeira.

França:

Especialmente em França, onde o coronavírus está a ressurgir de forma descontrolada. Várias cidades e vilas estão a adotar a medida. Na região do Grande-Este, Florange decretou o uso obrigatório nas deslocações em parques e jardins públicos. Já em Toulouse, no sudoeste do país, a máscara será obrigatória mesmo fora das zonas mais movimentadas.

O mesmo acontecerá brevemente em Paris e noutras cidades, anunciaram as autoridades. O principal organismo de saúde pública francesa considera "altamente provável que uma segunda vaga de epidemia seja observada no outono ou no inverno". "O vírus está a circular de uma forma mais ativa, com uma quebra acentuada de medidas de distanciamento e barreira: o equilíbrio é frágil e podemos mudar a qualquer momento para um cenário menos controlado como em Espanha, por exemplo", advertiu o Conselho Científico na terça-feira.

Bélgica:

Um dos países europeus mais afetados pela segunda vaga a Bélgica tem anunciado restrições de dia para dia. O número máximo de pessoas em ajuntamentos privados passou de 15 para 5 pessoas e os habitantes foram aconselhados pela primeira-ministra, Sophie Wilmès, a manter-se numa "bolha de contacto".

As máscaras serão obrigatórias em todos os locais muito frequentados, sejam espaços interiores ou exteriores. Engloba mercados, ruas comerciais e edifícios públicos, mas também áreas privadas. As máscaras são também obrigatórias em bares, cafés e restaurantes, excepto quando o cliente estiver sentado à mesa. Uma regra semelhante à que vigora atualmente no Luxemburgo.

Luxemburgo:

No Grão-Ducado é obrigatório tapar nariz e boca apenas em espaços fechados, incluindo lojas, centros comerciais, cafés e restaurantes (se estiver de pé). Segundo a terceira 'lei covid', aprovada no final de julho, os ajuntamentos privados foram reduzidos para um máximo de 10 pessoas.

Alemanha:

Desde o início da pandemia, a máscara mantém-se obrigatória apenas nos espaços fechados e transportes públicos, embora a chanceler Angela Merkel tenha defendido recentemente o uso obrigatório em qualquer situação.

Países Baixos:

Apesar de terem sido dos poucos Estados europeus a não decretar confinamento obrigatório na primavera, os Países Baixos estão a apertar as medidas de contenção. A máscara passa a ser obrigatória na famosa red light de Amesterdão, conhecida zona de bares e prostituição e nas zonas comerciais de Roterdão.

Irlanda

A partir de 10 de agosto os residentes da Irlanda passam a ter de usar máscara em lojas e centros comerciais, ao mesmo tempo que o executivo do país decidiu adiar a fase final do desconfinamento que reabriria pubs, bares e hotéis.

Portugal



Em Portugal continental a máscara é obrigatória desde maio em todos os espaços fechados, incluindo lojas, centros comerciais e restaurantes e cafés (quem não estiver sentado à mesa). O arquipélago da Madeira alargou a proibição a espaços e locais públicos a partir de 1 de agosto. As praias e a prática desportiva são duas das exceções.

Espanha

A máscara é obrigatória apenas em espaços fechados e na via pública quando não é possível o distanciamento físico. A exceção é a região da Catalunha onde o recente aumento exponencial de casos levou o governo a decretar o uso obrigatório em qualquer situação e em todos os espaços, interiores e exteriores, mesmo que haja distância física.





