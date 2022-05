Medida entra em vigor a partir de segunda-feira, 16.

Sociedade 2 min.

Medidas sanitárias

Máscara deixa de ser obrigatória em voos da Luxair para o Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO Medida entra em vigor a partir de segunda-feira, 16.

Segundo Luxair, em comunicado, a partir de segunda-feira, 16 de maio, e "em conformidade com as novas recomendações da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA)", o uso de uma máscara deixará de ser obrigatório a bordo dos voos da companhia aérea para o Luxemburgo. Esta medida também se aplica a voos para destinos que já não exigem máscara.

Apesar das regras nacionais ainda exigirem o uso de máscara, "o transporte aéreo no Luxemburgo não está sujeito às regras aplicadas aos transportes públicos, e a Luxair, como uma sociedade de direito privado, deve antes de mais respeitar as regras internacionais emitidas pelas autoridades competentes em matéria de aviação", justifica a companhia aérea.

A Luxair lembra ainda que efetua filtragem de ar a bordo, sendo que o "ar dentro de toda a frota da Luxair é mais limpo do que no exterior, porque é continuamente misturado com uma grande quantidade de ar exterior fresco, representando mais de 60% do ar na cabine".

"Uma vez que a filtragem do ar na cabina é 99,99% eficiente e renovada em média a cada 3 minutos, a maioria dos poluentes como o pó, alergénios, organismos bacterianos ou virais - como o covid-19 - são eliminados", explica ainda.

A Luxair alerta os passageiros com viagens para o estrangeiro para a necessidade de se manterem "bem informados sobre os regulamentos aplicados pelo destino em termos de uso de máscara".

Desde o início da pandemia de covid-19, as máscaras FFP2 são gratuitas, mediante pedido, nos voos da Luxair. Todas as informações relativas às regras de entrada e ao uso de máscara podem ser encontradas no site oficial.

Na informação a companhia aérea fornece ainda uma lista de possíveis destinos e respetivas regras em relação às máscaras nos voos:

Países que não exigem máscara: Luxemburgo, Bélgica, Bulgária, França, Berlim (Alemanha), Hungria, Suécia, Suíça, Dinamarca, Noruega, Polónia, Sérvia, Reino Unido, Egito.

Países que recomendam máscara: Irlanda, Croácia, República Checa, Finlândia, Roménia.

Países que exigem máscara:

Máscara cirúrgica: Cabo Verde, Chipre, Munique e Hamburgo (Alemanha), Grécia, Montenegro, Marrocos, Portugal, Senegal, Espanha, Tunísia, Turquia, Emirados Árabes Unidos.

Cabo Verde, Chipre, Munique e Hamburgo (Alemanha), Grécia, Montenegro, Marrocos, Portugal, Senegal, Espanha, Tunísia, Turquia, Emirados Árabes Unidos. FF2: Itália e Áustria.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.