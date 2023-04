A eurodeputada do Luxemburgo foi sancionada por dez dias.

Mónica Semedo volta a ser suspensa por assédio moral no Parlamento Europeu

Redação A eurodeputada do Luxemburgo foi sancionada por dez dias.

A eurodeputada do Luxemburgo, Mónica Semedo, enfrenta pela segunda vez acusações de bullying no Parlamento Europeu. A acusação data de março de 2022.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, suspendeu a deputada do cargo no Parlamento por dez dias por alegadas acusações de violência psicológica, decisão que leva ao corte da sua remuneração pelo período equivalente - cerca de 3.380 euros, de acordo a RTL.

Monica Semedo rejeita acusações de assédio moral Num comunicado, a eurodeputada luxemburguesa rejeita as acusações do seu antigo assistente e diz que está à espera de ser chamada para uma “audiência” para se defender.

Esta sanção surge "na sequência das conclusões da comissão consultiva sobre reclamações em caso de assédio entre assistentes e deputados do Parlamento Europeu, depois de ter tido em conta as observações dos deputados em causa, decidi aplicar uma sanção à deputada Mónica Semedo [...] em razão de sua conduta perante sua auxiliar credenciada, que representou um caso de assédio moral”, anunciou Metsola em plenário.

Semedo foi informada do processo e vai ter oportunidade de recorrer internamente.

Esta é a segunda sanção da eurodeputada por atos de assédio moral, uma vez que já tinha sido suspensa por 15 dias, em 2021.





