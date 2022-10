Roupas e cabelos cortados à tesoura, murros nos olhos, consultas em psicólogos e neurologistas e traumas que duram anos. Casos de 'bullying' relatados por várias mães no Luxemburgo.

Violência

Mães denunciam situações de 'bullying' e inércia das escolas

Diana ALVES

Após a divulgação esta semana de um caso de 'bullying' numa escola de Wilwerwiltz, pela Rádio Latina, vários pais, sobretudo mulheres, reagiram nas redes sociais denunciando situações semelhantes e inércia por parte das escolas.



As reações seguiram-se à divulgação do caso de um menino de 10 anos que tem sido vítima de agressões na escola e no autocarro que faz o transporte escolar.

Leia mais no artigo da Rádio Latina.



