Estados Unidos

Mãe vegana condenada a prisão perpétua por morte de filho desnutrido

Ana Patrícia CARDOSO

Ezra O'Leary tinha o tamanho de um bebé de sete meses quando morreu, em setembro de 2019. A mãe, a norte-americana Sheila O'Leary, impunha a toda a família uma dieta vegana rigorosa, à base apenas de frutos e alimentos crus e essa terá sido a causa da morte do bebé.

Dois anos depois, O'Leary, 38 anos, foi condenada na Florida, Estados Unidos, por homicídio em primeiro grau, abuso infantil agravado, homicídio involuntário agravado, abuso infantil e duas acusações de negligência infantil. Terá de cumprir prisão perpétua pela morte do filho. O marido, Ryan Patrick O'Leary, continua preso enquanto espera pelo julgamento.

De acordo com a investigação, o casal confirmou que a família comia apenas frutas e vegetais crus, embora a criança também tenha sido alimentada com leite materno. A falta de nutrientes necessários para um crescimento adequado fizeram com que o rapaz de 18 meses pesasse apenas oito quilos (peso de um bebé de sete meses) quando morreu.

O casal tem aindadois filhos, de três e cinco anos, que também se encontravam desnutridos, segundo informações reveladas pelos investigadores citados pela NBC News.





