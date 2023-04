Enquanto não pagar a dívida de 4.200 euros à funerária, não lhe entregam os restos mortais do filho.

Sociedade 4 min.

Luxemburgo

Mãe não consegue levar as cinzas do filho para o Brasil

Madalena QUEIRÓS Marli Mendonça não tem dinheiro para pagar a dívida de 4.200 euros à funerária. Enquanto não pagar, não lhe entregam os restos mortais do seu filho, Jefferson Roque, que morreu no Luxemburgo.

Jefferson Roque morreu num autocarro no Luxemburgo, segundo a polícia, na sequência de um ataque de epilepsia, há cerca de um mês. “A polícia diz que foi epilepsia, mas pode ter sido um enfarte ou um AVC”, diz Marli Mendonça. A mãe ainda não sabe a verdadeira causa da morte porque o relatório da autópsia ainda não foi divulgado.

Tudo aconteceu a 21 de março, altura em que Filipe, de 39 anos, saiu de casa em Mondorf-les-Bain às 5h30, como habitualmente, para ir trabalhar. Apanhou o autocarro e o incidente aconteceu já perto da Gare da capital. Tentaram reanimá-lo várias vezes. A polícia registou a morte passava pouco das 8h00 manhã, já no hospital.

Jefferson trabalhava no Luxemburgo há oito anos como costureiro. Era conhecido, enquanto estilista, como Filipe Haussman e estava legalizado por visto de trabalho.

Marli Mendonça, a mãe que vive no Brasil, só soube do sucedido ao final da tarde. A notícia foi-lhe dada pelo ex-companheiro do filho, Rafael Lopes Vieira. Rafael recorda que naquele dia a polícia bateu à porta da sua casa para lhe dar a triste notícia, passava pouco das 19h00. A polícia recusou-se a ligar para a mãe e foi Rafael que teve de lhe contar da morte do seu filho.

Rafael Lopes Vieira Foto: Gerry Huberty

A mãe, sem dinheiro para pagar o bilhete de avião para vir ao Luxemburgo, só conseguiu viajar porque as comunidades brasileira e portuguesa no Grão-Ducado fizeram uma recolha de fundos para custear o bilhete. “Todo o mundo fez uma vaquinha para que ela pudesse vir”, conta Rafael, que agradece a solidariedade dos brasileiros.

Marli aterrou no dia 21 de abril no Luxemburgo, um mês depois da morte do filho. Mas mal sabia o que se iria passar. O pesadelo burocrático começou. Agora não consegue levar as cinzas do filho para o Brasil.

Tudo porque a funerária exige o pagamento de 4.270 euros para entregar as cinzas. Dinheiro que não tem. Recorreu ao Consulado do Brasil e ao serviço de assistência social luxemburguesa para pedir ajuda. Mas nada conseguiu. O Contacto questionou a Segurança Social e o Consulado, mas não obteve resposta até ao momento.

“Fui à assistente social e apresentei o valor da cremação”, refere Rafael. A única resposta que recebeu foi a proposta de fazer um empréstimo de 4.200 euros que teria que ser pago ao ritmo de 100 euros por mês. A mãe, com um salário mensal no Brasil de 1.200 reais, que corresponde a 300 euros, não tem meios para pagar este valor. “É impossível ela enviar 100 euros por mês”, diz Rafael.

Marli sente-se num beco sem saída. Tem viagem de regresso marcada para o dia 8 de maio e receia não conseguir levar as cinzas do filho. E assim cumprir a vontade dele de regressar à sua terra natal.

Pedidos de regresso ao Brasil por imigrantes em Portugal batem recordes O desemprego e as dificuldade de habitação são alguns dos fatores que levam os brasileiros a querer deixar Portugal e voltar para a terra natal, em 2022.

“Ela disse que não pode fazer mais nada”, diz desesperado Rafael depois da conversa com a assistente social. "A única ajuda que poderemos ter é pagar os 4.270 euros e receber depois um reembolso da CNS de 1.164 euros, que corresponderá às despesas médicas", acrescenta.

"O Jefferson já trabalhava aqui há oito anos, estava legal e descontava os seus impostos e agora não tem qualquer ajuda. O que achamos injusto, não só pela situação dele, mas imagine um estrangeiro que vem de África ou da China, está aqui sozinho e falece. A sua mãe estará todo o dia a mandar mensagem, a ligar e depois passam semanas sem saber o que se passa", salienta Rafael, lamentando que "a pessoa seja depois enterrada no cemitério comunitário aqui no Luxemburgo".

"Estamos revoltados e queremos divulgar o caso para não acontecer com mais pessoas", conclui.

O caso está a mobilizar as comunidades brasileira e portuguesa no Luxemburgo. As organizações REVIBRA e Coletivo Entreajuda Luxemburgo estão a organizar uma rifa solidária para ajudar Marli. “Até agora já conseguimos 1.600 euros” revela Dayana da Silva, coordenadora da REVIBRA no Grão-Ducado.

As instituições vão também escrever uma carta às autoridades brasileiras e luxemburguesas a pedir a criação de um enquadramento legal que permita ajudar nestas situações. Será também lançada uma campanha com um vídeo a pedir ajuda aos governos dos dois países.

Dayana da Silva Foto: DR

“A gente sente-se impotente diante de uma situação como esta. O que mais gostaríamos era que a mãe chegasse aqui e pudesse levar as cinzas de volta para o Brasil”, diz Dayana Silva, acrescentando que "é revoltante quando se procuram os serviços sociais e se descobre que não há forma de poderem ajudar".

“E não sabemos quantos brasileiros e estrangeiros de outras nacionalidades já passaram por isso”, sublinha. “Atualmente, um imigrante que trabalha toda a vida no Luxemburgo e morre não tem nenhuma ajuda para regressar ao seu país. Se essa pessoa não tem ajuda, é enterrada como indigente no cemitério comunitário, o que é inaceitável”, conclui.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.