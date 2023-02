Sem corpo, sem cena do crime e 30 anos de prisão para a mãe. No caso da bebé Bianka, muitas coisas continuam por resolver. Mas não a questão da culpa.

Mãe de Bianka: "Não vais encontrá-la, eu fui ver, ela já não está lá"

O que teria sido de Bianka? Talvez tivesse sido curiosa e brilhante, cheia de energia e alegria de viver. No ciclo 2.2 (ensino primário), a criança de sete anos estaria agora a aprender a ler, escrever e fazer contas, a brincar com os amigos no pátio da escola nos intervalos.

Tudo isto continua a ser uma fantasia, uma bolha de sabão que rebenta demasiado depressa. Porque Bianka já não está viva. A menina morreu no verão de 2015, com alguns dias de vida. Os juízes da 13ª divisão criminal estão convencidos deste dado.

Há quase oito anos que não há vestígios de Bianka. Não um corpo nem um local do crime. No entanto, o tribunal condenou a mãe da criança a 30 anos de prisão na semana passada. Sarah B. foi considerada culpada pela morte da filha. A sentença poderá ser inédita se a arguida não recorrer. Os casos comparáveis são raros no país.

Sem os restos mortais da vítima e uma cena do crime, faltam as provas mais importantes para a resolução de um homicídio. Os juízes tinham principalmente provas circunstanciais à sua disposição. No entanto, no final, não tinham dúvidas sobre a culpa da mulher. Nas razões escritas do veredito, revelam como chegaram a esta condenação.

Uma última vez

"É evidente que Bianka desapareceu, mas também que Bianka era uma recém-nascida que não era capaz de desaparecer por sua própria iniciativa", disseram os juízes. Consequentemente, era evidente que alguém tinha de assumir a responsabilidade por isto.

Mãe de Bianka condenada a 30 anos de prisão Nada leva a crer que Bianka ainda esteja viva. O tribunal decidiu que Sarah B. é culpada pela morte da filha.

Segundo a investigação, a criança foi vista pela última vez por testemunhas em 15 de junho de 2015, nove dias após o nascimento. Trabalhadores tinham observado Sarah B. numa lagoa entre Pétange e Linger. Disseram que a mulher se comportou de forma suspeita.

Contudo, o desaparecimento de Bianka só foi notado no início de julho, pouco depois de um juiz de menores ter retirado a custódia à mãe da criança. Sarah B. já tinha sido cuidada pelos serviços sociais durante a gravidez devido à sua difícil situação. Pouco depois do nascimento de Bianka, a mulher atraiu a atenção devido à falta de cuidados com a filha.

Nenhuma pista leva à bebé

A 3 de julho de 2015, quando agentes da Unidade de Proteção Juvenil do Departamento de Investigação Criminal foram buscar Bianka, já não havia vestígios da bebé. A mãe recusou-se a dar informações sobre o paradeiro da filha. Foi detida e passou os 14 meses seguintes em prisão preventiva. Até hoje, permanece em silêncio sobre o verdadeiro paradeiro da bebé.

Durante cinco semanas, a polícia virou cada pedra à volta da lagoa perto de Linger. Depois dos mergulhadores também não encontrarem sinais de um corpo, o lago chegou a ser esvaziado. Sem sucesso. Numa ruína no local, apenas vestígios do ADN da criança foram encontrados num fato de macacão e num pano.

As autoridades investigaram Sarah B., foram seguidas inúmeras pistas, gravadas conversas telefónicas, interrogadas testemunhas. O pai da criança chegou a ser identificado. Mesmo a vigilância da mãe após a sua libertação da custódia não produziu qualquer nova informação. Nenhuma pista levou a Bianka.

Durante semanas, as autoridades procuraram Bianka dentro e à volta do lago "am Wäissebrill", entre Pétange e Linger. Foto: Polícia

Os juízes consideram impossível que a criança esteja com outra família, como a mãe tinha afirmado desde o início. Não só não há provas para tal, como Sarah B. também não tem nem as competências, nem o apoio, nem os meios financeiros para implementar um tal "plano diabólico".

Menos de 2,5 quilos

Bianka não foi, contudo, simplesmente engolida pelo chão. Segundo os juízes, existem várias explicações para o facto de os restos mortais humanos da criança nunc terem sido encontrados apesar de todos os esforços. Afinal, a criança pesava menos de 2,5 quilos e tinha menos de 50 centímetros de altura. Poderia ter sido possível que um predador tivesse mexido no cadáver ou que a mãe tivesse depositado o bebé num dos caixotes do lixo na área do lago. Estes já tinham sido esvaziados antes do início da investigação.

Avó de Bianka descreve relações familiares disfuncionais A avó de Bianka afirma que nunca chegou a ver a neta. Uma conhecida da acusada fez observações preocupantes.

O tribunal não consegue compreender o destino de Bianka até ao último pormenor. No entanto, os juízes assumem que a desnutrição e a falta de higiene acabaram por levar à morte da criança. De acordo com a investigação, Sarah B. vestiu Bianka com pouca roupa, deu-lhe comida insuficiente e inadequada e alojou-a em condições pouco higiénicas.

De acordo com uma conhecida da mãe, a criança não emitia sons no geral a 14 de junho de 2015. A mulher não tinha alimentado nem mudado a bebé.

Uma mãe sem um instinto materno

"O instinto parental é normalmente protetor e carinhoso, mas em Sarah B. este instinto é completamente inexistente", disseram os juízes. A acusada não estava interessada nas necessidades da filha, tinha deixado o hospital prematuramente e recusado ofertas de ajuda como o acompanhamento de uma parteira.

A mulher deveria saber que não seria capaz de cuidar da criança por conta própria. Afinal de contas, os cinco filhos mais velhos já tinham sido colocados numa instituição. A mulher tinha colocado os próprios interesses acima dos da criança mas quis impedir que a menina tivesse o mesmo destino do que os filhos mais velhos.

Retirada da custódia à mãe chegou demasiado tarde para Bianka Bianka foi vista pela última vez, com nove dias de vida, em Linger, Bascharage. Uma assistente social viu razões para agir mais cedo. Mas a decisão do tribunal chegou tarde demais.

Contudo, os juízes não conseguem provar que a mulher tinha a intenção de matar a filha. Não condenaram Sarah B. por homicídio ou homicídio involuntário, mas por privação de alimentos e cuidados que resultaram em morte. Como já passou muito tempo antes do início do julgamento, abstêm-se de impor uma sentença de prisão perpétua. Outras circunstâncias atenuantes não foram tidas em conta, nomeadamente Sarah B. não tinha mostrado remorsos e nem sequer tinha comparecido na audiência do tribunal em dezembro.

O caso parece estar resolvido. E, no entanto, Bianka permanecerá desaparecida para sempre. Apesar de todas as alegações, a mãe também o sabe, como mostram as gravações de áudio feitas pela colega de apartamento da mulher. Sarah B. diz claramente: "Não vais encontrá-la, eu fui ver, ela já não está lá. Percebes? Ela já não está lá, eu fui ver... Ela já não está lá".

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues.)

