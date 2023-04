A escola terá capacidade para 700 alunos. Os cursos serão dados em inglês.

Lycée Privé Emile Metz abre nova escola em Differdange

Ana TOMÁS Numa primeira fase, a escola, que no futuro terá capacidade para 700 alunos, ficará na Villa Hadir. Os cursos serão dados em inglês.

O Lycée Privé Emile Metz (LPEM) vai ter uma nova escola em Differdange que arranca já no início do ano letivo, em setembro, e que ficará instalada, numa primeira fase, na Villa Hadir.

Numa conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, o ministro da Educação Nacional, Infância e Juventude, Claude Meisch, a presidente da Câmara de Differdange, Christiane Brassel-Rausch, e o diretor do LPEM, Pascal Thill, anunciaram não só abertura das novas instalações em Differdange, como revelaram detalhes sobre a oferta formativa e o projeto de desenvolvimento e expansão da estrutura na região.

"A nova instalação em Differdange do Lycée Privé Emile Metz, uma escola industrial tradicional, permitirá a um grande número de jovens da região beneficiar de uma oferta de formação de qualidade", começou por sublinhar Claude Meisch.

Para a presidente do município, a vocação deste estabelecimento fundado em 1914, e de acesso gratuito, encaixa naquele que é o perfil socioeconómico local. "Os cursos oferecidos parecem-me perfeitamente adaptados à nossa cidade e à região. Muitos jovens do sul do país poderão beneficiar dos mesmos", afirmou.

No ano letivo de 2023/2024, todas as aulas serão em inglês para os cursos ministrados. Ou seja, para as ofertas que dão acesso ao diploma de técnico (DT) em ciências da computação (TPIFI), ao diploma de aptidão profissional (DAP) para torneiro mecânico e ao diploma de aptidão profissional (DAP) em eletrotecnologia.

As aulas de integração para jovens adultos (CLIJA), que desejem seguir as aulas oferecidas pelo LPEM em Differdange, também serão em inglês.

Numa segunda fase, que começará com o ano letivo de 2024/2025, a oferta escolar do LPEM em Differdange será marcada pela extensão das aulas oferecidas desde 2023, estando também prevista a criação de novas salas de aula para dar resposta às necessidades crescentes dos alunos.

Para já, nesta primeira fase, os serviços administrativos da LPEM, em Differdange, ficarão na Villa Hadir. No edifício, situado no 51 da Rue Emile Mark em Differdange, ficará a direção, o secretariado, o serviço de apoio psicossocial e escolar (SePAS), bem como os serviços administrativos e técnicos. Já os alunos ficarão alojados num edifício modular ao lado da Villa Hadir, que será adaptado para os acolher.

Na segunda fase, está previsto juntar mais um edifício modular, para o funcionamento das aulas durante o ano letivo de 2024/2025, até ser construída uma nova estrutura "permanente com instalações modernas" numa terceira fase do projeto. "Este novo edifício, juntamente com os edifícios modulares existentes, acomodará um total de cerca de 700 estudantes", refere a informação do Ministério da Educação.

Na terceira fase, o LPEM pretende também alargar a sua oferta para o ensino secundário geral, orientando-o para uma formação abrangente e especializada nas áreas da matemática, ciência, informática, engenharia e tecnologia e preparando os estudantes para o ensino superior.

"O LPEM é a única escola secundária no Luxemburgo certificada como "MINT-freundliche Schule". Os alunos terão a possibilidade de frequentar as classes iniciais do GSS (7º, 6º e 5º) e de escolher entre várias secções que dão acesso ao diploma do ensino secundário", explica o ministério.

Mais informações sobre a escola e a sua oferta formativa podem ser consultadas através deste site.

