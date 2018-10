Se receber alguma SMS alegadamente da LuxTrust para atualizar os seus dados pessoais (user ID e password) ignore. É uma tentativa de roubo de dados, alerta a empresa.

LuxTrust alerta para esquema de roubo de dados pessoais por SMS

Se receber alguma SMS alegadamente da LuxTrust para atualizar os seus dados pessoais (user ID e password) ignore. É uma tentativa de roubo de dados, alerta a empresa.

A LuxTrust, empresa de sistemas de autenticação digital, alerta para a existência de um esquema de phishing - tentativa de obtenção de dados pessoais - no Luxemburgo. Nos últimos dias, vários utilizadores receberam um SMS alegadamente da LuxTrust com um link para um sítio na internet parecido com uma página da LuxTrust onde é pedido aos utilizadores que coloquem o seu user ID e a password. A empresa pede aos utilizadores que receberem a mensagem para não abrirem o link ou muito menos divulgar quaisquer dados.



"Se um utilizador clicou no link e providenciou a sua informação pessoal, aconselhamos a atualizar a password no nosso site. Em caso de dúvida, poderão sempre para o nosso serviço de apoio ao cliente", informa a empresa.



A LuxTrust lembra também que nunca envia nenhum email ou SMS em caso de pedido de mudança de dados pessoais, pelo que desconfie sempre se receber este pedido da empresa por alguma destas vias.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.