Luxemburgueses entre os mais preocupados com o uso do seus dados na internet

Eurobarómetro mostra que os habitantes do Grão-Ducado são dos europeus que mais querem saber como são tratados os dados pessoais quando acedem a sites e redes sociais

Os luxemburgueses estão entre os europeus que mais se preocupam com a sua segurança online, sobretudo no que respeita à forma como os seus dados pessoais são tratados quando acedem a sites ou a redes sociais.

As conclusões são do mais recente Eurobarómetro sobre o "Impacto da Digitalização na Vida Diária" dos europeus, publicado este mês e respeitante a um inquérito realizado em dezembro de 2019.

Questionados sobre se pretendem "saber como os seus dados são usados quando acedem a contas de uma rede social ou de outros sites da Internet", 83% dos luxemburgueses respondeu que sim.

A percentagem é uma das mais altas no conjunto dos 28 estados-membros - o inquérito ainda incluiu o Reino Unido. À frente do Grão-Ducado estão apenas a Finlândia e a Grécia, com respostas na ordem dos 88%, cada, e a Bulgária, com 85% dos inquiridos a responder afirmativamente.

Logo depois surge o Luxemburgo, com 83%, seguido de perto pela Espanha e Holanda (82%, cada) e do Chipre (81%).

Portugal fica ligeiramente abaixo da média europeia, com 70% a responder positivamente à questão, por comparação com os 72% da média comunitária.

Entre os europeus que se mostram menos preocupados com a utilização dos seus dados na internet estão a Hungria (só 50% responderam que sim) e a Roménia (52%).

Fonte: Comissão Europeia





O segundo país com melhor preparação digital

Como o Contacto noticiou no início deste ano, o Luxemburgo está entre os países do mundo com melhor preparação digital.

De acordo com o Digital Readiness Index 2019, é o segundo no mundo com melhor nível de preparação nesse campo, obtendo uma pontuação de 19,5 numa escala de zero a 25 pontos, e só superado por Singapura ( com 20,2 pontos), num total de 141 países analisados.

Também no início deste ano uma sondagem do Eurostat, o gabinete europeu de estatísticas, revelou que, em 2019, o Luxemburgo era o terceiro país europeu com maior número de residentes ligados à Internet: cerca de 96%.

