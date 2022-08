A relíquia cujo valor estimado é de 30 mil euros foi roubada de uma estância termal em Vosges, França. O suspeito residente no Luxemburgo foi detido na terça-feira.

Crimes

Luxemburguês detido por roubar estátua do Louvre

O luxemburguês, na casa dos 50 anos, foi detido em Vosges, França, por roubo de uma estátua do museu do Louvre em exposição na estância termal de Plombières-les-Bains.

O busto de Héracles, datado da segunda metade do séc. XIX, com um valor estimado de 30 mil euros, foi dado como roubado a 9 de agosto pela administração das termas que se encontram encerradas para renovação desde 2020.

Nesta quinta-feira de manhã, a polícia nacional francesa anunciava ter detido o principal suspeito do roubo, na terça-feira passada, tendo encontrado a estátua na casa de um cunhado do luxemburguês onde tem estado hospedado em França, noticia o jornal francês Le Parisien.

O luxemburguês foi para Vosges para ajudar o irmão nas obras da casa e escondeu o objeto roubado num anexo da casa, sem o conhecimento daquele, relata a polícia francesa num comunicado divulgado na manhã de quinta-feira.

Mais peças roubadas

Na investigação do paradeiro da valiosa peça de arte a polícia descobriu que um veículo utilitário com matrícula luxemburguesa tinha sido visto perto das termas na data do desaparecimento do busto de Héracles.

Para os investigadores policiais este foi um "roubo de oportunidade" tendo o homem aproveitado as constantes entradas e saídas dos trabalhadores das obras nas termas para entrar no edifício termal e conseguir em plena luz do dia e "sem arrombamento" retirar a estátua, e colocá-la no seu veículo, isto apesar da peça pesar 80 quilos, indica a polícia no comunicado citado pela AFP.

Mas não foi apenas a estátua que o suspeito roubou. No anexo, os polícias encontraram ainda doze cadeiras, duas litografias e um mapa roubado das termas.

Desde 1934 que o busto de Héraldes, herói da mitologia grega, está emprestado pelo Louvre a estas termas, só que agora regressou ao museu parisiense por ter ficado um pouco danificado em virtude do roubo.

O suspeito luxemburguês está convocado para comparecer no Tribunal Judicial de Epinal a 25 de maio do próximo ano.

