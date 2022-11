A deliberação sobre a extensão da utilização do herbicida na União Europeia (UE) termina no dia 15 de dezembro.

União Europeia

Luxemburgo vota contra renovação do uso de glifosato

Henrique DE BURGO

O Luxemburgo foi um dos três países a votar recentemente contra a extensão da autorização do glifosato, juntamente com a Croácia e Malta. Houve ainda mais três Estados-membros a optar pela abstenção.



Luxemburgo torna-se o primeiro país da UE a banir glifosato Os viticultores luxemburgueses foram os primeiros na União Europeia a renunciar voluntariamente ao uso de 100% de glifosato, no ano agrícola de 2019-2020. Em 2021 o Luxemburgo tornou-se o primeiro país europeu a proibir o glifosato, o herbicida mais utilizado em todo o mundo.

Embora a maioria de Estados-membros tenha votado a favor da extensão da autorização do glifosato por mais um ano, não foi alcançada uma maioria qualificada.

Como os agricultores não sabem com o que vão contar no próximo ano, o Comité de Recurso da UE deverá tomar uma posição pública sobre esta matéria no dia 15 de novembro.

