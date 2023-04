Antoine Rech vai assumir a função de diretor do estabelecimento.

Educação

Luxemburgo vai ter uma nova escola superior

Susy MARTINS Antoine Rech vai assumir a função de diretor do estabelecimento.

O Luxemburgo vai ter uma nova escola superior já no início do próximo no escolar. A ESSCA Management-School será especializada em gestão e vai fazer parte da“Conférence des Grandes Ecoles” em França.

Liceu privado Emile Metz vai ter escola em Differdange O liceu privado Emile Metz, que tem as suas principais instalações em Beggen, na capital, vai abrir uma escola em Differdange, a partir do próximo ano letivo.

Segundo o comunicado, trinta alunos deverão integrar a instituição de ensino a partir do próximo mês de setembro. Antoine Rech vai assumir a função de diretor do estabelecimento.

A escola está presente em várias cidades francesas e ainda em Budapeste, Málaga e Xangai.



