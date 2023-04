Utilizadores vão poder transferir dinheiro gratuitamente e em poucos segundos.

Luxemburgo vai ter sistema inovador de pagamento

A Iniciativa de Pagamento Europeia (EPI, na sigla em Inglês), um serviço de pagamento europeu considerado como um concorrente da Visa e da Mastercard, foi relançada e está prevista uma fase de teste no final do ano. Luxemburgo é um dos cinco países onde o serviço estará disponível.

"A carteira digital com pagamento peer-to-peer (pessoa-a-pessoa) será lançada numa fase-piloto no final de 2023 em França e na Alemanha", afirmou a EPI num comunicado publicado na terça-feira.

Na prática, os utilizadores poderão transferir dinheiro entre si, de uma conta bancária para outra, gratuitamente e em poucos segundos. Esta opção será oferecida, juntamente com a transferência clássica, através da aplicação bancária do cliente ou de uma aplicação específica para telemóvel.

Esta funcionalidade "é essencial" para a EPI, afirmou Thierry Laborde, director-geral adjunto do BNP Paribas, que supervisiona os métodos de pagamento na Federação Bancária Francesa (FBF), durante uma conferência.

Os seis principais bancos franceses - Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole, La Banque Postale, BPCE, Société Générale - são accionistas do consórcio, tal como a empresa de pagamentos Worldline.

A aliança tem 16 membros no total, incluindo o ING holandês e o Deutsche Bank alemão.

Numa segunda fase, o serviço "será aberto ao pagamento de profissionais, seguido do comércio em linha e do comércio sem terminais (através de um código QR, como no aluguer de bicicletas em regime de self-service)", acrescenta Martina Weimert, diretora-geral do EPI.

O pagamento em loja será a última etapa, prevista para 2025.

Novos parceiros

Os serviços EPI estarão disponíveis em cinco países: França, Alemanha, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo.

"Em conjunto, estes mercados representam mais de 60% das transacções electrónicas na Europa, o que constitui uma excelente base para o desenvolvimento", afirmou Weimert.

Paralelamente, o consórcio anunciou a aquisição de duas empresas em fase de arranque, a Dutch Currence iDEAL e o fornecedor luxemburguês de soluções de pagamento Payconiq International (PQI), por um montante não revelado.

O orçamento total, no entanto, é de centenas de milhões de euros, não só em tecnologia mas também em comunicação para dar a conhecer estas soluções ao grande público.

A EPI anunciou também que tem quatro novos bancos parceiros: o belga Belfius, o alemão DZ Bank (que tinha saído há um ano) e dois pesos pesados neerlandeses, o ABN Amro e o Rabobank.

Em França, a EPI tenciona basear o seu lançamento na plataforma comum dos bancos franceses, Paylib, lançada em 2013 e disponível em terminais Android.

Concorrência difícil

Anunciado no verão de 2020, o sistema europeu de cartões EPI tinha como objectivo criar uma nova solução de pagamento pan-europeia unificada, baseada na tecnologia de transacção instantânea, com vista a oferecer uma alternativa aos gigantes do sector Visa e Mastercard.

Mas, desde então, o projecto sofreu numerosas deserções e reduziu as suas ambições em conformidade.

A componente cartão foi abandonada no início do ano passado, tendo o consórcio voltado a concentrar-se numa carteira e na tecnologia de pagamento instantâneo, que permite efectuar transferências em segundos.

O projecto "tem como objectivo que a Europa tenha um sistema de pagamentos europeu, uma estreia", insiste o Sr. Laborde, para quem uma carteira digital "que tenha sucesso só pode ser interbancária, só pode ser europeia".

Reflecte também "o desejo absoluto dos bancos de permanecerem presentes no mercado dos pagamentos", observa Weimert.

Os europeus, que nunca conseguiram competir com a Visa e a Mastercard, não querem ser completamente afastados do mercado dos pagamentos por novos concorrentes como o Apple Pay.

Lançado em 2014, o sistema interno da Apple está também na mira da Comissão Europeia, que o acusou, no ano passado, de bloquear a concorrência.