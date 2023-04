Donos vão poder espalhar no local as cinzas dos seus animais.

Wiltz

Luxemburgo vai ter o primeiro cemitério para animais

Maria MONTEIRO

A cidade de Wiltz, no norte do país, vai construir um relvado para depósito de cinzas de animais de estimação numa clareira próxima do cemitério florestal de Jongebësch, em Rullingen, anunciou esta segunda-feira a autarquia.

A conceção do espaço, o primeiro do género no Grão-Ducado, foi aprovada em conselho municipal a 10 de fevereiro, com base no importante papel que "cães, gatos ou outros animais de estimação desempenham na vida dos donos".

Quanto custa ter um cão na sua comuna? Os valores da 'taxa canina' variam entre os municípios e do número de animais por agregado.

Futuramente, os donos poderão espalhar no local as cinzas dos seus animais que pesem até 100kg, ficando sujeitos a uma taxa de 50 euros.

"Embora não haja placas memoriais, o processo de luto será facilitado para as pessoas, que terão um lugar onde chorar o seu amado animal", indica a comuna.

As autoridades locais vão manter um registo interno dos animais de companhia que encontrem ali a sua última morada.

Recorde-se que, no Luxemburgo, é proibido enterrar animais de estimação no jardim.

