Luxemburgo vai ter 12 mil medidores de CO2 nas escolas, creches e 'maisons relais'

Susy MARTINS

O Luxemburgo vai ter cerca de 12 mil medidores de dióxido de carbono (CO2) espalhados pelas escolas, creches e estruturas de acolhimento extracurricular (como os ateliers de tempos livres) de todo o país. Estes dispositivos vão ajudar a medir a qualidade do ar e avaliar a necessidade de ventilação, como a de abrir ou não as janelas nas salas de aula, tema que tem gerado alguma polémica.

O número foi revelado pelo ministro da Educação, Claude Meisch, aos deputados da comissão parlamentar do Ensino. O ministro acrescentou que as escolas vão ser equipadas com estes dispositivos já a partir de janeiro de 2021. Os aparelhos vão ajudar os professores e educadores a decidir quando devem arejar as salas e, assim, limitar a propagação do novo coronavírus.

O problema do frio nas salas de aula, devido às janelas abertas por causa da pandemia, foi levantado pelo Sindicato da Educação e Ciências e pela Representação Nacional dos Pais (RNP) que pediram indicações claras do Ministério da Educação para o arejamento adequado das instalações escolares.

No mesmo sentido, uma petição pública em novembro reivindicava mais medidas nas escolas durante o inverno, para evitar as janelas abertas. A peticionária alegava que muitos alunos correm o risco de adoecer devido ao frio e correntes de ar nas salas de aula.



De acordo com os especialistas, uma vez que a covid-19 se propaga pelo ar, os níveis elevados de CO2 numa sala representam uma maior probabilidade de transmissão devido à inalação de aerossóis. O custo deste investimento não foi divulgado, mas o governante garantiu aos deputados que a despesa vai ser suportada pelo Estado.



