Luxemburgo vai repatriar jovem ferido com gravidade em Cabo Verde

Jordan Lima, 22 anos, estava a passar férias em Cabo Verde, terra dos pais, quando embateu com a cabeça numa pedra, no domingo, durante um mergulho. Internado em estado grave e sem seguro de viagem para garantir o regresso ao Grão-Ducado, onde reside, o governo luxemburguês assumiu as despesas do repatriamento, que terá lugar nas próximas horas.

De acordo com o jornal l'essentiel, Jordan Lima chegou a Cabo Verde no dia 19 de dezembro e deveria regressar ao trabalho esta quarta-feira, na empresa de entrega de refeições ao domicílio Tommy's box. Mas isso não vai acontecer para já, depois de ter batido com a cabeça numa pedra, no passado domingo, enquanto mergulhava.



Hospitalizado na ilha de São Vicente, com prognóstico reservado, se não for operado com urgência há a possibilidade de ficar "paralisado", refere o l'essentiel.

"Ele está em estado grave, numa clínica em São Vicente [hospital Dr. Baptista de Sousa]", disse ao jornal gratuito Domenico Laporta, conhecido dirigente luxemburguês do futsal e educador de Jordan Lima numa estrutura de acolhimento para jovens em Esch-sur-Alzette.



"Há falta de meios médicos para o operar no local, a medula espinal foi afetada", acrescenta Laporta, que esteve na origem da mobilização nas redes sociais para obter o apoio para o repatriamento. Jordan Lima não tinha seguro de viagem e o voo especial de repatriamento através da Luxembourg Air Rescue ascende a 40 mil euros.



Além de não ter seguro de viagem, Jordan Lima não chegou a preencher o formulário on-line da Caixa Nacional de Saúde (CNS) dando conta da sua viagem para um país terceiro, fora do espaço europeu.

Depois de a família, amigos e a empresa onde trabalhava terem recolhido cinco mil euros em poucas horas para financiar o repatriamento do jovem de origem cabo-verdiana, a CNS teve conhecimento do caso e, em conjunto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Caixa Mutualista Médico-Cirúrgica (CMCM na sigla francesa), garantiu uma ajuda excecional para repatriar Jordan Lima.

O jovem de 22 anos deverá ser transportado durante esta noite entre Cabo Verde e o Luxemburgo e operado esta quarta-feira no Centro Hospitalar do Luxemburgo.

De acordo com o l'essentiel, a embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo foi também contactada, mas não dispõe de meios financeiros para cobrir as despesas.