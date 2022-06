A informação foi avançada pela ministra da Saúde em resposta a uma questão parlamentar.

Luxemburgo vai receber até 2.500 doses da vacina contra a varíola dos macacos

Até ao final do mês, o Luxemburgo deverá receber cerca de 2.500 doses da vacina contra a varíola dos macacos.

Na resposta a uma questão parlamentar, divulgada esta quarta-feira, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, adianta que, do total de 110 mil doses encomendadas pela União Europeia (UE), “até 2.500 estão previstas para o Luxemburgo”.

Segundo a governante, “a entrega das vacinas na Europa deverá acontecer antes do fim do mês”, embora não haja ainda uma data concreta definida. Lenert esclarece também que, para atingir um nível básico de imunização, serão precisas duas doses da vacina.

Luxemburgo também vai receber medicamento

Quanto ao medicamento Tecovirimat, usado no tratamento da infeção, Paulette Lenert avança que a UE também está a preparar uma encomenda, não havendo ainda detalhes sobre quantidades ou data de entrega. A ministra prevê, no entanto, que o Grão-Ducado receba até 100 tratamentos que serão reservados a pessoas consideradas de risco.

Recorde-se que o Luxemburgo regista, até agora, um caso de varíola dos macacos confirmado. O primeiro caso da doença foi detetado no passado dia 15 de junho. Na altura, as autoridades descreveram o estado de saúde do paciente como “excelente”.

Segundo Paulette Lenert, todos os contactos da pessoa infetada foram identificados pela Direção da Saúde.

As pessoas com sintomas de uma infeção (erupções cutâneas, febre, dores de cabeça, dores musculares, dores de costas, inflamação dos gânglios linfáticos, calafrios e cansaço) devem consultar o Serviço Nacional de Doenças Infecciosas e evitar relações sexuais e qualquer tipo de atividade que implique um contacto próximo até que a infeção desapareça.

