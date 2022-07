Face a uma possível escassez no próximo inverno, o Ministro da Energia está a apelar às pessoas para que reduzam o seu consumo de gás. Mas para algumas casas mal isoladas, pode ser um verdadeiro desafio.

Sociedade 2 min.

Klima Agence

Luxemburgo. Uma em cada cinco casas está mal isolada

Anne-Sophie DE NANTEUIL Face a uma possível escassez no próximo inverno, o Ministro da Energia está a apelar às pessoas para que reduzam o seu consumo de gás. Mas para algumas casas mal isoladas, pode ser um verdadeiro desafio.

"A energia mais barata é aquela que não se utiliza" foi a mensagem enviada ao público pelos ministros da energia da União Europeia no final de junho. Com a possibilidade de uma escassez ainda iminente, Claude Turmes e os seus homólogos apelam às famílias para que reduzam o consumo de gás.

No entanto, para as casas mal isoladas o desafio mantém-se. Entre as causas mais frequentes de "sobreconsumo" de energia nestas casas estão o mau isolamento do telhado, janelas gastas e sistemas de ventilação com defeito ou em falta.

No Luxemburgo, o número de apartamentos e casas afetadas continua a não ser claro. Ao contrário dos seus vizinhos, o Grão-Ducado não dispõe de uma classificação oficial.

No entanto, a Klima-Agence tem uma estimativa. De acordo com Fenn Faber, diretor da agência do Governo, "uma em cada cinco casas está numa situação em que as medidas de renovação energética teriam de ser implementadas até 2027".

Com a sua equipa, Faber propõe "uma oferta de conselho livre e neutra", com o objetivo de destacar os "passos a dar" para renovar a própria casa. E tem sido um grande sucesso. Durante os últimos cinco anos, foram apresentadas 9.000 candidaturas.

E a perspetiva de um inverno difícil acentuou a procura. Embora o início do verão seja normalmente um período calmo, este ano, cada vez mais residentes estão a candidatar-se. "Estamos a assistir a um aumento de 25% a 30% dos pedidos nos primeiros cinco meses de 2022, em comparação com o mesmo período em 2021", nota o diretor.

Entre as preocupações dos residentes estão mais métodos para "poupar energia", acrescenta Sarah Juchems, chefe do departamento de aconselhamento. Mas não só. Algumas pessoas estão a tentar fugir ao gás tanto quanto possível. Os residentes estão interessados em "painéis fotovoltaicos" e "mudar a sua caldeira", acrescenta.

Contudo, estas renovações têm um custo. Assim, para ajudar os residentes a renovar o que é preciso, foi introduzida uma série de subsídios. Para além dos subsídios municipais e de fornecedores, o governo está a apostar nesta ajuda.

Com o programa "Klimabonus" (anteriormente conhecido como "PrimeHouse"), os agregados familiares podem beneficiar de subsídios para qualquer projeto iniciado entre 2022 e 2025, com montantes "revistos para cima", nota Sarah Juchems.

Como lembrete, 367 subsídios "PrimeHouse" foram concedidos pelo Estado desde 2017. No total, estes subsídios custaram ao Estado 73,2 milhões de euros.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.