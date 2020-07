11% dos residentes luxemburgueses não pode pagar férias fora de casa. Com a crise causada pela pandemia de coronavírus, estes números podem vir a aumentar este ano.

Luxemburgo. Um em cada dez residentes não pode ir de férias por dificuldades financeiras

Ana Patrícia CARDOSO 11% dos residentes luxemburgueses não pode pagar férias fora de casa. Com a crise causada pela pandemia de coronavírus, estes números podem vir a aumentar este ano.

Segundo um estudo do gabinete de estatísticas da União Europeia (Eurostat) apresentado esta segunda-feira, um em cada dez residentes do Luxemburgo (11%) não tem como pagar as férias anuais.

O estudo avaliou os Estados-Membros da UE (com mais de 16 anos) e concluiu que, em 2019, 29% dos europeus não tinha capacidade financeira para pagar férias fora de casa. Esta percentagem diminuiu gradualmente durante a última década. Comparativamente, em 2010 39% dos europeus não tinha dinheiro para se ausentarem nas férias.

O Luxemburgo, com 11% (empatado com a Dinamarca), está entre os países com a percentagem mais baixa de de pessoas que não podem gozar a tão desejada pausa no trabalho. Em primeiro lugar, surge a Suécia, com apenas 10%. Em terceiro lugar, a Finlândia (12%) e Alemanha e Aústria (13%) são os países com mais capacidade financeira para suportar as escapadelas de verão.

Guia. Tudo o precisa saber sobre as fronteiras alemãs e belgas Com o Luxemburgo na "lista de risco", a Alemanha impõe quarentena obrigatória. A Bélgica só recomenda.

No extremo oposto, a Roménia é o país onde mais de metade dos residentes (54%) não pode gozar férias, seguida pela Grécia (49%), Croácia (48%), Chipre (45%) e Itália (44%).

Tendo em conta os bloqueios e encerramentos de fronteiras devido à pandemia do coronavírus, em 2020 o número de pessoas que não puderam gozar férias deverá aumentar.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.