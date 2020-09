Além do caso Maddie, o alemão está também a ser investigado por agressão sexual a uma menina de 10 anos na região do Algarve, em abril de 2007, e por outros casos ainda não solucionados.

Luxemburgo. Tribunal Europeu rejeita pedido de liberdade do principal suspeito do caso Maddie

Henrique DE BURGO

O Tribunal Europeu de Justiça, com sede em Kichberg, na cidade do Luxemburgo, rejeitou esta quinta-feira o recurso do alemão Christian Brueckner contra a sua detenção após ser extraditado para a Alemanha por um juiz italiano, em execução de um mandado europeu.

O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, em 2007, está atualmente preso por um caso de narcotráfico e deverá depois cumprir outra pena, por ter violado uma norte-americana de 72 anos, em 2005, na Praia da Luz, no Algarve.

Depois de ter sido extraditado de Portugal para a Alemanha, o alemão foi, entretanto, libertado em 2011 por questões processuais que envolveram a falta de resposta da justiça portuguesa e mudou-se para a Holanda e depois para Itália.

O acusado questionava agora a validade do mandado europeu de prisão, pelo qual foi detido em Itália, em 2008, e apelou ao Tribunal Federal de Justiça da Alemanha. Este, por sua vez, enviou o caso para o Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem sede no Luxemburgo.

A ordem de detenção referia-se inicialmente ao caso de narcotráfico, mas de acordo com o tribunal europeu, as autoridades italianas (que o prenderam e o enviaram para a Alemanha) também concordaram em que ele fosse julgado pelo caso de estupro no Algarve.

Quanto ao caso de Maddie McCann, que desapareceu na Praia da Luz, em 2007, a investigação continua em curso. Além do caso Maddie, o alemão está também a ser investigado por agressão sexual a uma menina de 10 anos na região do Algarve, em abril de 2007, e por outros casos ainda não solucionados.

*com agências



