Luxemburgo. Trajeto casa-trabalho dura em média cerca de 25 minutos

Susy MARTINS

Ao contrário do que se poderia pensar, a deslocação casa-trabalho e vice-versa não parece ser assim tão morosa. Mas há uma explicação: o estudo publicado recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec) não inclui os mais de 200 mil trabalhadores transfronteiriços.

Assim sendo, o Statec diz que 54% dos trabalhadores residentes no país precisam, em média, de 25 minutos para se deslocarem entre casa e o trabalho. Para 13% das pessoas, a duração do trajeto supera contudo os 50 minutos. Os números colocam o Grão-Ducado entre os países europeus onde os residentes passam mais tempo entre casa e trabalho.

Segundo os dados, trabalhadores com os trajetos mais longos estão menos satisfeitos com o trabalho e acabam por procurar outro emprego. O tempo do trajeto depende ainda da flexibilidade dos horários laborais. Segundo o gabinete nacional de estatísticas, os que podem escolher os horários de entrada e saída do local de trabalho passam menos tempo no trânsito, uma vez que tentam circular fora das horas de ponta.

O Statec frisa ainda que a pandemia não alterou os hábitos no que toca à escolha dos meios de transporte: 62% dos inquiridos continuam a preferir utilizar o carro na deslocação entre a residência e o escritório, contra 22% que utilizam os transportes públicos.

Mas como seria de esperar em pleno confinamento, no segundo trimestre de 2020, o tempo de trajeto entre casa e trabalho foi de apenas 15 minutos, sendo que três meses antes era de 25 minutos.

