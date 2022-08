O dia mais quente está previsto que seja quarta-feira.

Vaga de calor

Luxemburgo. Termómetros disparam esta semana

Redação

Vem aí uma nova vaga de calor. O Meteolux anunciou um aumento das temperaturas a partir de terça-feira, com máximos que podem chegar aos 34°C a meio da semana. O dia mais quente previsto é quarta-feira.

De acordo com as previsões da estação localizada no Findel, o mercúrio nos termómetros não deve ficar abaixo dos 32 graus nos próximos dias.

O que o calor já está a mudar nas nossas vidas Julho está abater recordes de temperatura na Europa e nem os países tradicionalmente mais frescos parecem conseguir escapar.

No entanto, as noites devem permanecer relativamente frescas durante grande parte da semana. Um exemplo é o dia de quarta-feira, onde são estimadas temperaturas de 20 graus para a noite desse mesmo dia.

Para quinta-feira, a Meteolux anuncia céu nublado com possibilidade de trovoadas e precipitação leve.

No entanto, as previsões podem alterar-se no decorrer dos próximos dias.

